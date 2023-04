Variablität als Schlüssel zum Schremser Erfolg

Werbung

Wenn der ASV Schrems und der SCU Kilb aufeinandertreffen, ist die Wahrscheinlichkeit in den vergangenen Jahren recht hoch, dass es ein intensives Spiel wird und es am Ende keinen Sieger gibt. In den letzten elf Begegnungen gab es sieben Punkteteilungen. Die siebente fabrizierten die Vereine am Freitagabend.

Es war eine, mit der beide Seiten letztlich gut leben konnten – auch wenn die Siegmöglichkeit für beide bestanden hätte: Für die über 90 Minuten dem Tor etwas näheren Kilber genauso wie für die Schremser, die nur wenige zwingende Chancen zuließen und durch Andreas Fuger in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt hätte (auch davor schon einmal bei einem Drehschuss von Patrick Krammer).

„Jeder Ausgang war möglich“, verdeutlichte der Schremser Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Kilb hat gut begonnen, war über 90 Minuten immer gefährlich. Wir hatten auch Phasen, in denen wir spielbestimmend waren. Im Endeffekt ist das Unentschieden gerecht. Mit den verletzten Spielern geht dir eben etwas ab…“ Besonders das Fehlen des Innenverteidiger-Duos Richard Windisch und Ladislav Kolčava wegen muskulärer Beschwerden machte sich bemerkbar – auch Kevin Altrichter geht derzeit als Alternative im Mittelfeld ab (ebenfalls wegen muskulärer Probleme).

2023 noch keine zwei Spiele in gleicher Formation

„Wie sehr etwa Windisch fehlt, hat man schon in der Anfangsphase gesehen, weil er sonst auch sehr viele Akzente im Spielaufbau setzt. Und natürlich fehlt auch Ognyanov vorne, wenn er Innenverteidiger spielen muss“, sagte Trainer Jürgen Prüfer. Hier kommt den Granitstädtern die Variablität bei vielen Spielern zugute. Viele Spieler können auf mehreren Positionen eingesetzt werden – nicht nur Ognyanov als Stürmer und Innenverteidiger.

„Das zeichnet uns aus, aber natürlich nimmt es dir trotzdem den Spielfluss, wenn so viele Leute fehlen“, so Prüfer. „Wir konnten heuer noch keine zwei Spiele in derselben Formation spielen. Wir lösen es aber gut derzeit. Das liegt vielleicht daran, dass wir das schon in der Vorbereitung viel üben konnten“, lacht er. Herbert Zimmel ergänzt: „Die Mischung in der Mannschaft passt momentan sehr gut. Die Einheimischen sind sehr stark drauf. Auch Saritas war gegen Kilb ausnehmend gut.“ Davon will man freilich noch weiter profitieren.