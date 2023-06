Verletzt im Training: Für Deniz Saritas ist Hinrunde schon gelaufen

Eine Hiobsbotschaft trudelte eine Woche nach Saisonschluss beim ASV Schrems ein: Spielmacher Deniz Saritas hat sich schwer am Knie verletzt, muss ein halbes Jahr pausieren. Damit wird der Plan, bei der Kaderzusammenstellung auf Konstanz zu setzen, gestört.

Der ASV ist bereits seit dem letzten Heimspiel gegen Haitzendorf in der Sommerpause. Deniz Saritas absolvierte aber vorige Woche noch eine Trainingseinheit in Wien und zog sich dabei einen Kreuzband-Einriss zu, der so ausfällt, dass er operativ behandelt werden muss. „Das heißt, er wird uns sechs Monate ausfallen“, seufzt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Das ist wirklich sehr schade, er ist zum Saisonschluss hin richtig gut in Fahrt gekommen. Er nimmt sich die Verletzung auch sehr zu Herzen.“

Ersatz kommt wohl vom Transfermarkt

Der Ausfall des Zehners bringt auch das Transferprogramm der Granitstädter durcheinander. Denn für Saritas wird man Ersatz holen müssen. „Die Liga wird kommende Saison auch stärker, da werden wir uns eine Lösung überlegen müssen“, legt sich Zimmel noch nicht ganz darauf fest, einen zusätzlichen Transfer zu tätigen. An Saritas will der Verein aber in jedem Fall festhalten.

Darüber hinaus gibt es bei der Kaderzusammenstellung noch keine weiteren Entwicklungen. Zwei neue Spieler stünden ante portas, sagt Zimmel, einige Details seien aber noch zu klären: „Die haben am Wochenende auch noch Meisterschaft gespielt, daher hat sich das etwas verzögert.“ Beim Trainingsstart am 26. Juni sollen sie aber schon dabei sein.