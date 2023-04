Verletzung: Für Ruso ist die Saison gelaufen

Eine Hiobsbotschaft erreichte den ASV Schrems Mitte voriger Woche: Torhüter Alexander Ruso wird für die restliche Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Einserkeeper hat sich einen Kahnbein-Bruch zugezogen, wurde bereits operiert.

„Ein schwerer Schlag für uns“, meinte ASV-Sportleiter Herbert Zimmel. „Die OP ist gut verlaufen, Alex hat sich noch vor dem Spiel in Spratzern wieder bei uns gemeldet. Aber jetzt hat er sicher zwei Monate Pause, dann werden wir sehen, wie schnell er zurückkommen kann. Ein Kahnbein-Bruch ist für einen Torhüter eine sehr ungute Verletzung“, weiß Zimmel, selbst eine Torhüter-Legende.

Starkes Debüt in Spratzern: Ersatzkeeper Michael Gruber Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Das Kahnbein ist einer von acht Handwurzelknochen und liegt auf der Daumenseite des Handgelenks. Durch seine Form und die Lage ist es der für die Stabilität des Handwurzelknochengefüges wesentlichste Bestandteil. Die Heilung einer Fraktur kann von sechs bis zu 14 Wochen dauern.

Die Blessur trug Ruso übrigens längere Zeit mit sich herum. Offenbar war jene Handgelenksverletzung, die ihm knapp vor dem Frühjahrsstart Probleme bereitet hat, schon der Kahnbein-Bruch. „Er hatte seither keine Probleme mehr, aber vorige Woche sind die Schmerzen wieder akut geworden, also hat er eine MRT-Untersuchung gemacht, wo der Bruch diagnostiziert worden ist“, erklärte Zimmel. „Er ist gleich operiert worden.“ Am Montag kam der Keeper schon wieder zum Training – allerdings als Zuschauer.

Nach eineinhalb Jahren Pause gleich zum Einser

In die Einser-Rolle schlüpft bei den Granitstädtern für die restliche Saison Michael Gruber. Der 18-jährige Torhüter legte bereits in Spratzern eine weitere Talentprobe ab, seine ersten beiden Einsätze für die Erste hatte Gruber bereits in der Vorsaison gegen Ortmann und im Cup gegen Langschlag. „Er ist sehr talentiert, sehr ehrgeizig. Er wird seinen Weg gehen“, ist Zimmel überzeugt.

Dabei hatten die Schremser noch Glück, dass Gruber einspringen kann. Nach eineinhalb Jahren Verletzungspause infolge einer schweren Knieverletzung hat der Youngster erst im Jänner das Training wieder aufgenommen – und sich gleich wieder verletzt. „Er hat es wahrscheinlich am Anfang etwas übertrieben, hatte dann muskuläre Probleme“, erklärt Zimmel. Erst seit zwei, drei Wochen ist Gruber wieder fit. Gerade rechtzeitig für seinen großen Moment.