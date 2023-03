Wieder Erfolg in Ardagger: „Glaube nicht, dass es am Gegner liegt“

Ein Auswärtssieg im vorigen Frühjahr, dazwischen ein knappes 2:3 daheim und jetzt auswärts ein Remis, das die SG Ardagger/Viehdorf von der Tabellenspitze gestoßen hat. Man ist fast versucht, zum Schluss zu kommen, dass die Mostviertler zu einer Art Lieblingsgegner des ASV Schrems werden. Der Blick in die Statistik zeigt aber klar, dass dem eigentlich nicht so ist.

Über viele Jahre hinweg gab es für die Granitstädter gegen Ardagger keinen Blumentopf zu gewinnen, waren die Mostviertler eher Angstgegner. Von 2009 bis 2021 verloren die Schremser alle (aufgrund der lange nicht gleichen Ligazugehörigkeit nur fünf) Begegnungen mit Ardagger in der 1. Landesliga sogar ohne Torerfolg. Davor gelangen 2007 und 2008 zwei knappe 1:0-Siege.

„Bei disziplinierten Teams geht es eben oft eng her“

Erst im vergangenen Jahr näherten sich die Teams an. Aber warum die kleine Trendwende? „Ich glaube nicht, dass es am Gegner liegt. Wir sind einfach gut drauf, holen deshalb die Punkte“, meinte ASV-Trainer Jürgen Prüfer erst, um dann doch noch eine mögliche Erklärung zu präsentieren. „Wir sind beide sehr disziplinierte Mannschaften, stehen defensiv sehr gut. Das werden dann zwangshalber enge Partien, die gerne einmal mit einem Unentschieden oder einem knappen Sieg enden.“

Das belegen die jüngsten Aufeinandertreffen: 2:1-Auswärtssieg für Schrems, 3:2-Auswärtssieg für Ardagger und jetzt das 1:1.

Dabei präsentierten sich die Schremser wie schon beim Waldviertel-Derby defensiv sehr sicher, ließen kaum Chancen zu. „Es gab generell kaum Torchancen. Wir haben es clever gespielt, haben uns nicht herauslocken lassen“, beschrieb der Sportliche Leiter Herbert Zimmel. „Optisch waren wir die stärkere Mannschaft.“ Ein Eindruck, der gegen den Herbstmeister und Tabellenführer durchaus überrascht. „Leider haben wir am Ende noch das Tor bekommen, aber das Unentschieden geht schon in Ordnung“, sagte Zimmel.

„Wir wissen, dass es im Fußball schnell gehen kann“

Das Tor für den ASV erzielte übrigens Patrick Krammer, der damit seinem Ex-Klub Zwettl indirekt zur Tabellenführung verholfen hat. Sein neues Team brachte er damit nach dem Auftakterfolg vorerst endgültig in ruhigere Fahrwasser. Der Abstand auf die unteren Tabellenregionen wuchs weiter an, beträgt zu den Abstiegsrängen, auf die beim ASV in Wirklichkeit aber kaum einer mehr schielt, schon zwölf Punkte.

„Es läuft derzeit wirklich gut, wir können auch die Ausfälle gut ersetzen. Jetzt schauen wir, dass es so bleibt. Wir wissen, dass es im Fußball schnell gehen kann“, sagte Trainer Prüfer mit Blick auf die kommenden Aufgaben.