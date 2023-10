Wunden lecken nach der Derby-Pleite

Jetzt ist es passiert. In der neunten Runde musste der ASV Schrems die erste Niederlage der Saison einstecken. Dass es ausgerechnet im Waldviertel-Derby passiert ist, wurmt Sportleiter Herbert Zimmel weitaus mehr, als dass die Granitstädter durch das 1:2 auch die Tabellenführung abgeben mussten: „Es ist wirklich bitter, dass es gerade in Zwettl passiert ist.“

Warum es gerade in Zwettl passiert ist? Weil sich der SCZ als starker Gegner erwies, in der ersten Hälfte mit einer defensiv starken Vorstellung nur eine Torchance zuließ, alle Konter der Schremser zu unterbinden wusste. Und weil der ASV in der starken zweiten Hälfte seine Torchancen nicht nutzte. „Da hätten wir genug Chancen gehabt, auch um zu gewinnen“, sagt Zimmel. Auch Trainer Andreas Gutlederer ärgerte sich: „Wir müssen einfach die Tore machen, Chancen waren genug da. Außerdem haben wir Zwettl zweimal zum Tore schießen eingeladen. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben...“

„Wollen schnell wieder in die Erfolgsspur finden“

Die erste Saison-Niederlage an sich bringt in Schrems jetzt allerdings nichts ins Wanken. „Ich habe immer gesagt, dass es einmal passieren wird. Das ist kein Beinbruch“, betont Zimmel. „Wichtig ist für uns der Blick auf die gesamte Saison. Das zeigt sich ja auch bei Milan Jurdik.“ Der Schremser Top-Torjäger stand wegen einer Blessur, die er schon seit zwei Wochen mitzieht, nicht in der Start-Elf, kam erst in der Schlussphase von der Ersatzbank. Jurdik fand noch eine Top-Chance vor, konnte dem Derby aber keine Wende mehr geben.

Es blieb beim 1:2, das auch dafür sorgte, dass Schrems die Tabellenführung an Korneuburg, das 3:0 in Waidhofen siegte, abgeben musste. Beide Teams haben jetzt 20 Punkte, da kommt seit der Vorsaison das direkte Duell zum Tragen - das es allerdings noch nicht gegeben hat (erst am 10. November). Somit kommt die für gelernte Fußballfans auf den ersten Blick vermeintlich ohnehin klar ersichtliche Komponente der Tordifferenz (+10 bzw. +9) wieder einmal zu tragen.

Die Tabelle juckt den Schremser Sportchef aber derzeit nur mäßig, das beteuerte er bereits in den vergangenen Wochen und das sagt er auch jetzt wieder mit Hinblick auf den kommenden Gegner. Es geht nämlich gegen die SKN St. Pölten Juniors, aktuell 13. der höchsten Spielklasse Niederösterreichs. „Die Tabelle ist egal. Die Liga ist einfach stark, da kann jeder jeden schlagen, das sieht man jede Woche“, sagt Zimmel. „Die Juniors sind immer schwierig einzuschätzen. Aber wie sie kommen, so nehmen wir sie. Für uns ist wichtig, dass wir wieder auf die Erfolgsspur finden. Daheim wollen wir einen Dreier einfahren. Das Derby ist abgehakt.“