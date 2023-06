Zwei neue Stürmer für Schrems

Beim ASV Schrems dreht sich derzeit alles um die 100 Jahr-Feierlichkeiten am kommenden Samstag, wo ein Feundschaftsspiel gegen die Wiener Austria am Programm steht.

Zuvor wurden aber noch zwei Transfers von zwei Stürmer unter Dach und Fach gebracht: Milan Jurdik und Marvin Bio sind neu bei den Granistädtern. Der 31-jährige Tscheche Jurdik wurde bei Sparta Prag ausgebildet, machte sich in Österreich bereits einen Namen. Zur Saison 2016/17 wechselte er zum Zweitligisten WSG Wattens, mit dem er 2019 in die Bundesliga aufstieg. Nach neun Bundesliga-Spielen und 95 in der 2. Liga wurde sein Vertrag aufgelöst, Jurdik wechselte zum FAC. Insgesamt erzielte er in 134 2. Liga-Spielen 46 Tore. Zuletzt war Jurdik bei Regionalligist Traiskirchen tätig, absolvierte dort bei seinen 22 Einsätzen nur einen über die volle Distanz und blieb bei einem Saisontreffer.

Der zweite Neue, Marvin Bio (25) ist ein belgisch-ghanaischer Doppelstaatsbürger, der über den deutschen Amateurfußball den Weg nach Österreich fand. 2021 schlug er in Melk auf, nach dem Corona-Abbruch absolvierte er dort aber kein Spiel. Im Frühjahr 2022 verpflichtete ihn Regionalligist Wiener Viktoria, nach einer Zwischenstation in Italien, dockte er vorigen Sommer bei Stockerau in der 2. Landesliga Ost an. Dort traf er in 20 Spielen neunmal.