Erster Sieg nach 230 bitteren Tagen

„Kein Stein, sondern ein Felsen ist runtergefallen“, atmete ASV-Trainer Goran Zvijerac (im 4-2-3-1 statt der Raute) nach dem 1:0 beim Dritten Kottingbrunn durch. „Man hat es in den Augen der Spieler gesehen: Jetzt sind wir da. Jetzt können sie dran glauben.“ Am 12. August letzten Jahres gab es den letzten Dreier, nun hat die Aufholjagd begonnen. Durch die Neuen hat sich die Defensive gefestigt, die Gegentore in den vier Frühjahresspielen: 3-2-1-0.

„Wir arbeiten sehr gut im Verbund, lassen wenig zu“, beschreibt der Coach. „Von den sechs Gegentoren waren vier Standards: Drei Freistöße und ein Elfer.“ Die Ansage an die Konkurrenz: „Der Sieg war höchste Eisenbahn und für mich nicht so eine Überraschung. Wir sind kein Kanonenfutter.“ Gegen Ortmann will man nachlegen. „Ein anderer Gegner, sie müssen nicht gewinnen.“ Olgun kehrt nach Gelbsperre zurück, Jankovic fällt nach Gelb-rot aus.

Steiner: „Das kannst du nicht trainieren“

Ein Tor in vier Partien. Die SKN Juniors laufen ihren Ansprüchen weiter hinterher. In der Vorbereitung lag der Fokus darauf, die Defensive zu stabilisieren. Da gelangen den Jungwölfen Fortschritte. In Ortmann spuckten jedoch zwei Eigenfehler in die Suppe. Trainer Philipp Steiner: „Die musst du einfach abstellen, das kannst du nicht trainieren.“ Währenddessen läuft es nun vorne nicht mehr. Ein Torjäger fehlt, der intern Führende Dürnitzhofer hat lediglich fünf Tore am Konto und war zuletzt verletzt. Es sind aber nicht nur die Stürmer, sondern auch das Mittelfeld gefragt. „Wir spielen die Situationen, bevor es in den Sechzehner kommt, nicht fertig“, beschreibt Steiner. Die erste Linie wird zwar gut überspielt, danach agiert der SKN aber „zu hektisch und fehleranfällig.“

Zwei Optionen sind in der Offensive dazu gekommen. Gallei feierte nach langer Verletzungspause ein Comeback und Namchan hat seinen Aufenthalt geregelt, landete am Donnerstag endlich aus Thailand. Steiner: „Jede Option in allen Bereichen ist gut, damit wir die Intensität aufrecht erhalten und wechseln können.“