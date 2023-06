Keine Trophy mehr in St. Pölten

Negativschlagzeilen bis hin zur „Zeit im Bild“: Die Champions Trophy in St. Pölten geriet zum PR-Fiasko. Auch wenn die Turniere - teils in abgespeckter Form - fertig gespielt werden konnten, bleiben am Ende nur Verlierer über.

Vom Verkehrschaos rund um die Stadtsportanlage über organisatorische Mängel an allen Ecken und Enden (etwa bei der Unterbringung der zigtausenden Jungkicker) bis hin zu Müllproblemen reicht der Reigen der Vorwürfe. Die Gerry Berger, Mastermind hinter der Turnierserie, die es seit rund zehn Jahren schon gibt, nicht ganz so stehen lassen will. „Ja, es hat vieles nicht funktioniert. Das will ich auch gar nicht schönreden“, sagt Berger. Es sei „teilweise dramatisch gewesen, was da am Wochenende abgegangen ist. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Die Fehler müsse man aufarbeiten: „Es wäre zu früh, jetzt Schuldige zu benennen. Ich hatte aber den Eindruck, dass man den Event, aus irgendwelchen Gründen, dort nicht wollte.“ In St. Pölten werde es die Champions Trophy nicht mehr geben, legt sich Berger fest. Das U12-Finale werde diese Woche – wie geplant – in Traiskirchen über die Bühne gehen.

Das Event hinterlässt jede Menge Verlierer. Wie etwa...

Die Organisatoren: Berger sieht seine Marke beschädigt. „Was ich zehn Jahre lang aufgebaut habe, wurde an einem Wochenende zerstört.“ Überm Limit (und darüber hinaus) waren offenkundig die Partner, über die Berger seine Turniere abwickelt. Konkret: der ASV Spratzern mit Obmann Alexander Rakowitz an der Spitze. Nicht gelieferte Tore sorgten für ein Terminchaos, auf der Stadtsportanlage lief das Turnierkomplett aus dem Ruder.

Berger ist beileibe kein Neuling im Geschäft, wickelt seit Jahren „seine“ Champions Trophy im Raum Mödling/Baden ab. Ob in Brunn, Vösendorf oder Traiskirchen: Dort konnte der Eventprofi auf ein eingespieltes Netzwerk erfahrener Vereinschefs zurückgreifen. Anders als bei der Premiere in St. Pölten. Dass für die Stadtsportanlage kein Klub direkt „zuständig“ ist, dürfte der Knackpunkt gewesen sein. „Die Abwicklung vor Ort ist bisher stets über unsere lokalen Partner abgelaufen. So auch in St. Pölten“, erläutert Berger. Dem Output zu schließen allerdings mit zu wenigen Helfern, letztlich zu unkoordiniert.

Die Stadt St. Pölten zog mit der Sperre der Stadtsportanlage die Reißleine — „aus Sicherheitsgründen“ sei dort kein Turnier möglich, verweist man im Rathaus u.a. auf Glasflaschen am Eventgelände. Berger entgegnet: „Klar, das darf nicht vorkommen. Wir hatten für fünf Uhr schon ein Putzkommando abgestellt, bekamen aber nicht mehr die Chance, das Turnier abzuwickeln.“ Und Berger ergänzt etwas verwundert: „Überfüllte Mistkübel gibt's auch beim Frequency ohne das sie im Hauptabendprogramm gefilmt werden.“ Unterm Strich hat wohl auch das St. Pöltner Image als Sportstadt gelitten.

Die Kinder – zum Teil viele hundert Kilometer weit angereist – fielen um ein gutes Stück des Turniererlebnisses um. Wegen der Verzögerungen im Zeitplan wurden die Partien teils sieben Minuten früher abgepfiffen, um das Programm überhaupt durchzubringen. Kids, Eltern und Trainer wussten teils gar nicht, wo ihr Team tatsächlich spielt. „Die Organisation war über weite Strecken unsichtbar“, moniert auch ein Schiedsrichter, der anonym bleiben möchte. Einen richtigen Ordnerdienst habe es nicht gegeben.

Referee mit dem Umbringen bedroht

Die Schiris waren vielfach auf sich alleine gestellt. Einige Kollegen warfen angesichts des Chaos auf der Stadtsportanlage das Handtuch. Ein Unparteiischer, der in Spratzern gepfiffen hat, berichtet von Morddrohungen eines Trainers, nachdem er „wie vom Veranstalter gefordert“ die Partie im Sinne des Zeitplans früher abgepfiffen hat. Der Betreuer lief ihm sogar bis in die Kabine nach, um der Ankündigung Nachdruck zu verleihen. Die Nerven lagen blank. „Für mich war's das. Das ist ein No-Go“, stellt der Referee fest und brach seinen Einsatz sofort ab. Nicht nur einigen Schiris reichte es, auch mehrere internationale Teams reisten vorzeitig ab. Stinksauer wie so viele der Beteiligten...

Die Anrainer kämpften mit „Wildparkern“ rund ums Areal der Stadtsportanlage. Grünflächen wurden komplett zugeparkt. Berger beteuert: „Ich war in die Gespräche mit der Stadt, von denen es zahlreiche gegeben hat, nicht eingebunden. Aber ich denke, wenn es gewollt ist, hätte man für das Verkehrsproblem eine Lösung finden können. Etwa durch eine Sperre der Zufahrtsstraße.“

Die Stadt hält fest: „Am ersten Tag wurden bereits organisatorische Mängel ersichtlich, die nachdrückliche Forderungen nach Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen wurde dem Veranstalter gegenüber erneuert - leider ohne erkennbaren Erfolg. Die Sicherheit vor Ort konnte aus Sicht der Stadt nicht mehr gewährleistet werden.“

Wie geht's nun weiter? Die Champions Trophy wird es auch weiterhin geben. „Aber definitiv nie mehr in St. Pölten“, winkt Berger ab. Was wohl auf Gegenseitigkeit beruht nach diesem verkorksten Wochenende. Einige Klubs fordern vehement ihre Startgelder zurück. Berger gibt sich gesprächsbereit. Man müsse sich „jeden Fall individuell anschauen...“