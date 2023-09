Christian Fuchs: Vom Ortmann-Spezialist zum englischen Meister

Mai 2002: Routiner Hermann Mahrer hatte in Minute 87 gerade einen Elfmeter zum 2:2 verwandelt. Ortmann machte damit einen 0:2-Rückstand wett. Dann wechselte SC-Trainer Heinz Griesmayer. Der Wiener Neustädter Fußballprofessor brachte da aber nicht irgendwen ins Spiel ...

... Ein letzter Klaps, noch ein paar Instruktionen, abklatschen mit dem ausgewechselten Manfred Sperhansl und dann war es soweit: Christian Fuchs, damals gerade 16 Jahre geworden, betrat zum ersten Mal bei einem Landesligaspiel den Rasen.

Auch der ÖFB wurde aufmerksam

Der Teenager konnte in den letzten Spielminuten nichts mehr am Ergebnis ändern, aber es war ein weiterer Schritt am Weg zur Weltkarriere „und daraus ist auch eine väterliche Freundschaft entstanden“, schmunzelt Griesmayer, der stets ein Förderer des jungen Fuchs war, in dieser Zeit auch Extratrainings mit dem Talent absolvierte.

Der spätere 78-fache Teamspieler war im Jahr 2002 bereits in der U17-Nationalmannschaft. Nachdem er den damaligen Teamchef Ernst Weber bei einem Testspiel der Wiener Neustädter U17 gegen das U17-Nationalteam überzeugte, war Fuchs im April 2002 beim nächsten Lehrgang dabei. Auch beim WNSC mauserte sich der Verteidiger zur Stammkraft und sollte im Derby gegen Ortmann noch einmal seine Spuren hinterlassen.

September-Derby: Fuchs als Torschütze

Im September 2002 erzielte Fuchs gegen die Piestingtaler eines seiner insgesamt drei SC-Tore. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Danach war Fuchs im Derby nur mehr als Zuschauer dabei, etwa 2003 als er gemeinsam mit dem nunmehrigen Ex-Wiener Neustadt-Coach Griesmayer beim Bezirksduell im Alpenstadion „spionierte“. Fuchs selbst schaffte es über Mattersburg ins Nationalteam und in die Deutsche Bundesliga.

Das Highlight seiner Karriere war eine größten Sensationen im Fußball überhaupt: 2016 holte der gebürtige Pittener mit Leicester den englischen Meistertitel. Bei der Feierlichkeiten am Rasen des King Power Stadium war auch eine blau-gelbe Abordnung rund um Heinz Griesmayer dabei. 14 Jahre nachdem die gemeinsame Geschichte gegen Ortmann begann.