Daniel Kohn: „Wenn die Partie 0:0 ausgeht, gehe ich zu Fuß nach Hause“

Ortmann führte er von der Gebietsliga zurück in die Landesliga. Am Futsalparkett erfüllte er sich mit der Fortuna - die seit Sommer ja auch den WNSC führt - den Traum vom Bundesliga-Titel. Wohl keiner kennt sich in den beiden Derby-Lagern so gut aus wie Daniel Kohn. „Ich bin der wohl der kleinste gemeinsame Nenner“, lacht der 39-Jährige.

Was sich der Insider vom Derby am Samstag (17.30 Uhr) erwartet? „Wiener Neustadt ist wie die Feuerwehr in die Saison gestartet. Das hat die Erwartungshaltung gesteigert. Der Druck ist spürbar“, analysiert Kohn nach den jüngsten drei Niederlagen des SC.

Momentum spricht für Ortmann

„Bei Ortmann ist es genau anders herum. Im US-Sport wird immer das Momentum stark beschworen. Das spricht bei dieser Partie für Ortmann.“ Lobende Worte hat Kohn für seinen Nachfolger übrig: „Kompliment wie Christoph Stifter und Co. den Umbruch im Sommer wieder bewerkstelligt haben.“

Einen persönlichen Favoriten für das Bezirksduell hat Kohn nicht. „Die Zeit in Ortmann war sportlich das absolute Highlight. Die Fortuna war ein ganz großes Herzensprojekt und Wiener Neustadt ist meine Heimat, außerdem spielen in beiden Teams immer noch viele Spieler, die ich sehr gerne habe“, ist der Ex-Tormann zwiegespalten.

„Mit einem 4:4 könnte ich gut leben“

Gut, dass die Statistik für ein Unentschieden spricht. Von den bisherigen 15 Pflichtspielen in der Geschichte gewann der SC fünf, Ortmann drei. Sieben Spiele endeten unentschieden. In diesem Jahrtausend endeten sechs der acht Partien ohne einen Sieger.

Daniel Kohn jubelte als Ortmann-Trainer über zwei Meistertitel. Foto: Fritz Hauke

Kohn tippt: „Wenn es ein 4:4 wird, kann ich mit einem Unentschieden gut leben.“ Tore seien am Samstag jedenfalls garantiert, ist der Experte überzeugt: „Ortmann wird auf Umschaltmomente setzten. Es wird ein Spiel mit vielen Torchancen. Wenn die Partie 0:0 ausgeht, dann gehe ich zu Fuß nach Hause“, verspricht Kohn mit einem Augenzwinkern.

Spiel des Lebens im Neustädter Stadion

Als Spieler stand Kohn nur für Ortmann zwischen den Pfosten. „Ein Wechsel nach Wiener Neustadt ist immer wieder knapp nicht zustande gekommen“, blickt er zurück. Derbys gegen den SC erlebte er in der 2. Landesliga Ost - im Dienst von Theresienfeld. Wiener Neustadt hatte im August 2008 für diese Spielklasse ein Starensemble beisammen. Kohn hielt im direkten Duell sensationell, ehe Antunel Marijanovic in der Schlussphase das 1:0 der Neustädter erzielte. „Das war tatsächlich die stärkste Partie meiner Karriere. WN-TV hat damals gefilmt. Später habe ich die Highlights der Partie auf einer DVD geschenkt bekommen.“

„Prada-Gate“ im Match gegen Ortmann

Als Ortmann-Trainer prallte Kohn sehr wohl auf Wiener Neustadt, allerdings „nur“ auf die Amateurtruppe in der 2. Landesliga Ost. Berühmt-berüchtigt ist das Match im September 2017. Wiener Neustadt ging damals unter der Woche mit acht Spielern aus dem Profikader in die Partie. „Ein großer Tag für den Wiener Neustädter Fußball“, resümierte Kohn nach einem 1:6 damals sarkastisch. Doch das Spiel hatte ein Nachspiel. Alberto Prada war nicht spielberechtigt. Ortmann gewann am grünen Tisch 3:0.

Und feierte im Frühjahr einen weiteren wichtigen Sieg am Weg zum Meistertitel in der 2. Landesliga. „Das war das Spiel als Daniel Maderner bei Wiener Neustadt sein erstes Spiel nach seinem Kreuzbandriss gespielt hat“, erinnert sich Kohn: „Wir haben 2:0 gewonnen. Danach war die Situation in der Tabelle schon sehr angenehm.“