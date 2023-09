„Derby-Rivalität mit Muttermilch aufgesogen“

„Ich kann mich noch erinnern“, schwelgt Jochen Wöhrer in Erinnerungen: „In den Spielen davor habe ich immer von Anfang an gespielt und war irrsinnig enttäuscht, dass ich ausgerechnet im Derby nicht beginne.“ Nach 51 Minuten hatte Ortmann-Trainer Markus Tatar ein Erbarmen, wechselte Wöhrer, damals gerade einmal 18 Jahre, ein.

Seit dem Ortmanner 1:0-Sieg im März 2004 ist viel Zeit vergangen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Wöhrer der einzige Akteure ist, der von damals übrig blieb, wenn auch nicht als Spieler, sondern eben als Trainer und das auf der anderen Seite. „Echt? Ich bin der einzige“, staunte Wöhrer auf den Fakt angesprochen: „Aber ja das kann stimmen. Dann bin ich der letzte Mohikaner“, fühlt sich der 37-Jährige wie im Historien-Roman von James Fenimore Cooper.

Die haben die Rivalität schon mit der Muttermilch aufgesogen. Jochen Wöhrer über waschechte Piestingtaler

Nicht wie in einem Roman, aber vielleicht ganz kurz wie im falschen Film könnte sich Wöhrer am Samstagnachmittag fühlen. Im Alpenstadion zerriss er mit sechs Jahren seine ersten Packeln. 2004 zog er von hieraus in die weite Welt des regionalen Amateurfußballs aus, um dann 2017 wieder zurückzukommen und zweimal Meister zu werden. „Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass sie dort sind, wo sie jetzt sind“, sagt Wöher.

Jochen Wöhrer ist seit Sommer SC-Trainer. Als Aktiver spielte er insgesamt über 16 Jahre in Ortmann. Foto: Malcolm Zottl

Hunderte Male ging er in die Heimkabine: „Aber wenn sie nicht umgebaut haben, finde ich auch den Weg in die Gästekabine“, zwinkert Wiener Neustadts Trainer, der bei Ortmann kein Abschiedsspiel hatte. „Da ist 2020 Corona dazwischen gekommen. Sehr schade, aber umso mehr freue ich mich auf das Derby.“

Mit Sebastian Schmidt und Joschi Panzenböck sind auch zwei Spieler dabei, die ich 2004 in der U7 trainiert habe. Jochen Wöhrer über alte Bekanntschaften

Bei dem Wöhrer auf zahlreiche bekannte Gesichter trifft. „Mit Sebastian Schmidt und Joschi Panzenböck sind auch zwei Spieler dabei, die ich 2004 in der U7 trainiert habe.“ Als Ur-Piestingtaler weiß der SC-Coach, was Ortmann dieses Spiel bedeutet.

Ob das Spiel für Ortmann eine noch höhere Bedeutung hat, als für Wiener Neustadt? Wöhrer sieht das relativ: „Die Ortmanner haben die Rivalität schon mit der Muttermilch aufgesogen. Wir haben doch ein paar Spieler dabei, die aus Wien oder weiter weg kommen, für die hat das Derby gegen Ortmann vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert.“