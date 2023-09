Der Ortmann-Fluch: Wiener Neustadt seit 1963 sieglos

Der Wiener Neustädter SC war in seiner Geschichte unterm Strich doch deutlich erfolgreicher als Ortmann. Doch in den direkten Duellen wurde der SC seiner Favoritenrolle zuletzt selten gerecht. In den acht Derbys in diesem Jahrtausend gab es für Wiener Neustadt keinen einzigen Sieg - sechs Unentschieden und zwei Niederlagen.

Und weil die beiden Rivalen zuvor 37 Jahre nicht gegeinander spielten, datiert der letzte Sieg der Wiener Neustädter aus dem Jahr 1963, ist sage und schreibe 60 Jahre her. Damals fuhr der SC am Weg zurück in die höchste Spielklasse einen souveränen 4:0-Erfolg ein. Unter anderem in der Startelf: Herbert Ofenbach. Der 84-Jährige ist bis heute treuer Fan des Wiener Neustädter SC: „Ich bin bei fast jedem Heimspiel und auch auswärts bin ich sehr oft dabei.“

Herbert Ofenbach bei einem Senioren-Fußballspiel im Mai 2002. Foto: Franz Baldauf

Als Aktiver spielte er 16 Jahre für Wiener Neustadt, vom Nachwuchs bis in die Staatsliga. Aus dieser Zeit weiß er: „Die Duelle gegen Ortmann sind etwas Besonderes. Es waren schon damals immer haarige Spiele.“ Ob die Wiener Neustädter am Samstag die 60-jährige Sieglos-Serie beenden können? „Das kann ich nicht sagen. Die Anfangserfolge haben ein bisschen getäuscht“, weiß Ofenbach, dass nach vier Siegen zuletzt drei Niederlagen folgten. Der Trend kommt für den ehemaligen Trainer aber nicht überraschend. Sein geschultes Auge sah schon in den ersten Partien Schwachstellen: „Das größte Manko ist der Sturm“, fehlt Ofenbach ein klassicher Knipser.

Die Hoffnungen ruhen auf Max Sax. Der Ex-Profi ist nach seiner Zwei-Spiele-Sperre wieder zurück: „Er kann den Untschied ausmachen“, ist Ofenbach überzeugt, der auch Ortmann im Vorfeld einmal beobachtete: „Ich habe sie gegen Scheiblingkirchen gesehen. Da waren sie sehr stark“, erwartet sich der ehemalige Disponent ein Derby auf Augenhöhe. Im Falle eines Sieges wäre Ortmann (vorerst) die Nummer eins im Bezirk. Einen Status, den in den letzten 15 Jahren immer Wiener Neustadt inne hatte. „Das würde der SC-Fanseele auf alle Fälle weh tun“, gibt Ofenbach zu.

Die Gesamtssituation bei seinen Blau-Weißen sieht der Insider aber positiver als noch vor wenigen Wochen. „Der neue Vorstand macht das gut. Es freut mich, dass jetzt alles auf mehrere Schultern verteilt ist. Zuletzt war Rainer Spenger mehr oder weniger alleine.“