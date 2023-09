Marco Meitz: „Ein bisschen ein Ortmann-Fan werde ich immer sein“

Am Samstagabend (ab 17.30 Uhr) werden beim Derby zwischen Ortmann und Wiener Neustadt auf einem Mann ganz besonders die Scheinwerfer gerichtet sein: Marco Meitz. Insgesamt 18 Jahre kickte der 31-Jährige für die Piestingtaler, ehe er im vergangenen Sommer mit seinen Futsal-Kollegen von Fortuna Wiener Neustadt beim WNSC übernahm. Eine Frage wird Meitz dieser Tage besonders oft gestellt, auch bei der Pressekonferenz am Mittwochabend in der Ortmanner Kantine. Wirst du bei einem Treffer jubeln? Meitz verneint: „Ich habe mir noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, aber ich empfinde gegenüber Ortmann Dankbarkeit, deswegen glaube ich nicht, dass es einen Jubel geben wird.“

Marco Meitz (l.) wurde zunächst von einem Fersensporn gestoppt, beim Derby gegen Ortmann will der 31-Jährige so richtig durchstarten, Foto: Malcolm Zottl

Emotional wird die Heimkehr auf alle Fälle. So richtig präsent wird das aber erst am Spieltag, glaubt Meitz, etwa beim Gang in die Gästekabine: „Wenn ich den Stiegenaufgang hinaufkomme und nach rechts, statt nach links gehe, muss ich mich vielleicht schon zwicken, ob das jetzt wirklich wahr ist?“ Während der 90 Minuten sollen nach alle Freundschaften, alle Emotionen, ausgeblendet werden. „Das kann und muss ich“, verspricht Meitz, der aber zugibt: „Vor ein paar Wochen habe ich noch gejubelt, wie sie gegen Scheiblingkirchen gewonnen haben. Ich werde immer ein bisschen ein Ortmann-Fan bleiben.“

Derby als Charaktertest

Wie der Empfang in der alten Heimat wird? „Ich hoffe, dass der Empfang so wird, wie ich ihn auch zurückgebe. Ich hoffe, dass nicht allzu viel von den Rängen kommen wird. Ein paar Rufe, die nicht so freundlich sind, wird es schon geben, aber das gehört zum Fußball dazu“, nach drei Niederlagen in Folge ist Meitz gegen seinen Ex-Verein jedenfalls auf Sieg gepolt: „Ich werde alles geben, um mit der Fortuna den Sieg zu holen.“

Ein Sieg wäre auch für die blau-weiße Fanseele Gold wert. Wie dynamisch sich das Umfeld in Wiener Neustadt verändern kann, bekamen Meitz und Co. in den ersten Wochen schon mit voller Bandbreite mit. „Am Anfang hat man uns in ein paar Jahren schon international gesehen, wenn ich mich an die Fangesänge zurückerinnere“, nach den drei jüngsten Pleiten, ist die Stimmungslage nun vor dem Derby eine andere: „Wir haben uns durch die Niederlagen erst recht eingeschworen. Wir lassen uns als Mannschaft nicht viel dreinreden. Das Spiel gegen Ortmann ist ein Charaktertest, unabhängig vom Ergebnis.“