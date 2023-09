Mario Graf, der Derbykönig

Es war ein winterlicher Abend Mitte März 2004, als Wiener Neustadt und Ortmann zitterten. Nicht wegen der Kälte, sondern wegen des Blicks auf die Tabelle. Der Abstiegskampf in der Landesliga war für beide Mannschaften damals allgegenwärtig. Es war anfangs eine von der Defensive geprägten Partie, in der Ortmann früher den Mut zum Risiko fand und belohnt wurde. Nach einer Ecke war Mario Graf mit dem Kopf zur Stelle - 1:0, das Ergebnis hielt bis zum Schluss.

„Ganz arge Emotionen“, erinnert sich Graf fast 20 Jahre nach seinem Goldtor: „Mit dem Kopf habe ich ja nicht so viele Tore gemacht“, schmunzelt der heute 50-Jährige, der in seiner aktiven Zeit quasi ein Wiener Neustadt-Spezialist war. „Das kann man schon sagen, aber meine Tore habe ich nur im Neustädter Stadion geschossen. In Ortmann habe ich nie getroffen.“

Traumtor 2001, Klassenerhalt 2004

Ein Blick in die Geschichtsbücher belegt es. Beim 2:2-Unentschieden im Oktober 2001 erzielte Graf nach einem Ball über 40 Meter ebenfalls das zwischenzeitliche 1:0. „Ich habe den Tormann (Anm.: Gerald Sprinzer) überhoben. Der Ball war nur mehr zum Einschieben“, erzählt Graf.

2004 war der 1:0-Sieg in Wiener Neustadt ein wichtiger Schritt zum Ortmanner Klassenerhalt. Der SC wiederum musste am Saisonende absteigen: „Es war ein komisches Gefühl. Ich war schon traurig, dass sie abgestiegen sind und es das Derby nicht mehr gegeben hat.“

Mario Graf schlug nach seiner aktiven Karriere eine Trainerlaufbahn ein, war auch zweimal Coach bei Heimatverein Ortmann. Aktuell arbeitet er als Sportlicher Leiter bei Neulengbachs Frauen. Foto: Wolfgang Wallner

Denn die Duelle gegen Wiener Neustadt waren immer besonders. Schon in der Jugend waren die Spiele gegen Wiener Neustadt echte Highlights. Für Graf nicht nur im positiven Sinne. In einer U15-Partie fasste er eine saftige Sperre aus. „Das war die Zeit als ich in die Kampfmannschaft gerutscht bin und dann musste ich drei Monte zuschauen.“

Was für ihn die Brisanz des Duells ausmacht? „Es ist sehr, sehr emotional. Für uns im Graben hinten war der SC immer ein übermächtiger Gegner. Wenn wir sie dann geschlagen haben, war es einfach arg.“ Für Samstag sieht Graf die Wiener Neustädter in der Favoritenrolle: „Weil sie das gegen Ortmann immer sind - aber auswärts nicht so hoch. Ich sage 55:45.“

Für uns im Graben hinten war der SC immer ein übermächtiger Gegner. Wenn wir sie dann geschlagen haben, war es einfach arg.“ Mario Graf

Graf drückt freilich seinen Ortmannern die Daumen, auch wenn seine beiden Söhne Philipp und Niklas seit Sommer nicht mehr für die Piestingtaler spielen. Philipp spielt mittlerweile sogar bei Wiener Neustadt II in der Gebietsliga.

Der Spieltermin am 23. September kommt Graf senior, der ja aktuell Sportchef bei Neulengbachs Frauen ist, entgegen: „Wir haben in der Frauen-Bundesliga Länderspielpause, deshalb werde ich mir die Partie ziemlich sicher live anschauen".