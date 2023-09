Ortmanns Jugend gegen Wiener Neustadts Routine

Ortmann gegen Wiener Neustadt wird am Samstag (17.30 Uhr) zum „Clash of Cultures“. Auf der einen Seite steht jugendliche Dynamik und das Kollektiv, auf der anderen Seite Routine und individuelle Klasse. Das bestätigt auch ein detaillierter Blick auf die beiden Kaderlisten. Bei Ortmann gibt es keinen Akteur, der in seiner bisherigen Karriere im Erwachsenenfußball höher als auf Landesliga-Niveau spielte. 867 Partien spulten Ortmanns Akteure in den verschiedenen Belletagen der Landesverbände ab.

Bei Wiener Neustadt sind es mit 801 Spielen unwesentlich weniger. Die Statutarstädter können aber nominell auch auf die Erfahrung von 302 Bundesliga-Partien zurückgreifen. Mit Max Sax, Thomas Weber, Christopher Tvrdy und Bernhard Janeczek (verletzt) spielten vier Spieler einst in der heimischen Top-Liga. Mit Pascal Fischer, der im Ortmanner Nachwuchs seine Karriere begann, und Philipp Eichberger gibt es zwei Spieler, die schon auf 2. Liga-Niveau spielten. Mit Manuel Kassal, Mario Postl, Philipp Brandecker und Tomislav Dramac gibt es im engeren Kader nur vier Spieler, die nicht zumindest auf Minuten in der Regionalliga verweisen können.

Die älteste Truppe der Liga gegen eine der jüngsten

Wiener Neustadt hat mit einem Durchschnittsalter von 26,2 Jahren auch den ältesten Kader der gesamten Landesliga, während Ortmann mit 22,4 Jahren zu den Küken der Liga gehört - nur die St. Pölten Juniors, Zwettl und Kilb sind noch jünger. „Erfahrung ist nie schlecht“, meint WNSC-Coach Jochen Wöhrer. Wiener Neustadts Führungsspieler Marco Meitz ergänzt: „Aber die jugendliche Unbekümmertheit hat auch etwas. Ortmann denkt vielleicht nicht so viel nach, was da gerade passiert.“

Wiener Neustadt erstmals mit Sax und Meitz

Die Routine sei also weder Vor-, noch Nachteil. Was sehr wohl ein Vorteil für Wiener Neustadt ist: Meitz ist nach seinem Fersensporn, der ihn zu Beginn der Saison außer Gefecht setzte, wieder matchfit. Der offensive Mittelfeldspieler prägte das Ortmanner Spiel im letzten Jahrzehnt wie kein anderer und wird ausgerechnet bei „seiner Heimkehr“ das erste Mal mit seinem kongenialen Partner auflaufen. Ex-Austrianer Sax hat seine Zwei-Spiele-Sperre für seine Tätlichkeit gegen Gloggnitz abgesessen.

Als David Gallei das Siegtor gegen Langenrohr schoss, applaudierte die SC-Fraktion rund um Marco Meitz (beiger Polo) und Luka Jokanovic (rechts daneben) noch. Am Samstag hätten sie mit einem Treffer des Ortmann-Stürmers weniger Freude. Foto: Malcolm Zottl

In Wiener Neustadt sind die beiden Unterschiedsspieler damit ausgemacht. Auf Ortmanner Seite sind diese schwerer zu finden. Einer ist jedenfalls der gebürtige Wiesmather David Gallei. Der 20-Jährige galt als eines der vielsprechendsten heimischen Talente, ehe ihm Knieprobleme eine fast zweieinhalbjährige Zwangspause bescherten. Seit er in Ortmann ist, ist Gallei fit und hungrig auf Tore. Fünf Saisontore hat der Angreifer bereits am Konto. Gemeinsam mit den beiden weiteren Offensiv-Zugängen Yasin Adigüzel und Justin Strodl ist Gallei ein Hauptgrund dafür, dass sich Ortmann deutlich torgefährlicher präsentiert als noch in der Vorsaison.

In dieser Saison sind beide auf Augenhöhe

Statistisch schenkten sich die beiden Lokalrivalen in der bisherigen Spielzeit übrigens wenig. Beide kassierten bis dato neun Gegentreffer. Wiener Neustadt netzte 14-mal, Ortmann 13-mal. Die Piestingtaler holten aus den ersten sieben Spielen 13 Punkte, ist Dritter. Wiener Neustadt rangiert mit zwölf Körnern unmittelbar dahinter.

Das sind die möglichen Aufstellungen

Bleibt die Frage, welchen Spielern Ortmann-Coach Christoph Stifter und sein Pendant Jochen Wöhrer am Samstag von Beginn an das Vertrauen schenken? Wie sich die Coaches entschieden haben, bleibt bis kurz vor Anpfiff natürlich ein gut gehütetes Geheimnis. Auf Wiener Neustädter Seite fällt Janeczek weiterhin fix aus. Hinter Innenverteidiger Nenad Vasiljevic und Außenbahnspieler Fischer steht jeweils ein Fragezeichen. Bei Ortmann musste zuletzt Abwehrchef Eric Schmutzer gegen Haitzendorf frühzeitig vom Feld.

So sehen die möglichen Aufstellungen von nön.at aus:

SC Ortmann: Vollhofer; Hofer, Schmutzer, Aigner, Paul; Schneider, Steiner; Panzenböck, Strodl, Adigüzel; Gallei.

Wiener Neustädter SC: Hemmelmayer; Eichberger, Jokanovic, Brandecker, Weber; Binder; Sax, Haidner, Meitz, Mehmedali; Kreka.