Von Tatar bis Meitz: Die Überläufer als Derbyzündstoff

Es war kein gewöhnlicher Abgang. Mit Marco Meitz verließ im Sommer „Mister Ortmann“ das Piestingtal, um als spielender Vorstand bei Erzrivalen Wiener Neustadt zu übernehmen. Die Ortmanner Nummer sieben nahm die Fortuna-Kollegen Philipp Brandecker und Dominik Schneidhofer mit. Darüberhinaus sorgte die Wechsel von Philipp Eichberger und Luka Jokanovic für Aufsehen. Mit Matthias Binder steht ein weiterer SCO-Leistungsträger aus früheren Tagen im Wiener Neustädter Kader. Dazu kommt - wie bereits in Folge fünf des NÖN-Countdowns geschrieben - der Ur-Ortmanner Jochen Wöhrer als SC-Trainer.

Auf der Gegenseite gibt es ein Quintett, das früher für Wiener Neustadt spielte bzw. coachte - wenn auch „nur“ in der KM II: Christoph Stifter trainierte in der Saison 2018/19 die Amateure in der Gebietsliga, nahm nach seinem Wechsel ins Piestingtal Jacob Paul mit. Auch Eric Schmutzer hat Vergangenheit bei Blau-Weiß. Lukas Toifl wechselte erst im Sommer von der Ergo Arena zurück zu seinem Stammverein. Zweier-Tormann Markus Lechner stand einst ebenfalls für Wiener Neustadt II zwischen den Pfosten.

Janska machte früh den Anfang

Die Vergangenheit beim jeweils anderen Verein sorgen beim Derby-Comeback für zusätzliches Salz in der Suppe. Spieler und Trainer, die für beide Clubs spielten, haben Tradition. Egal ob Erwin Janska in den 1950er-Jahren, Rainer Schlagbauer und Helmut Bajak in den 1960er-Jahren oder Karl Rupprecht, Andreas Fresser und Karl Sattler in den 1970er- und 1980er-Jahren. Als es im August 2000 das erste Derby seit 37 Jahren gab, war auf Ortmanner Seite ein ehemaliger SC-Spieler unter den Torschützen: Martin Murtenthaler erzielte beim 2:2 das zwischenzeitliche 2:1 der Piestingtaler.

Heute ist Manfred Sperhansl Sportchef beim USV Scheiblingkirchen, als Aktiver stand er bei den Derbys zwischen Ortmann und Wiener Neustadt auf beiden Seiten am Platz. Foto: Malcolm Zottl, Martin Brandstetter

Im Oktober 2001 traf dann Manfred Sperhansl gegen Wiener Neustadt. Der heutige Sportchef von Ligarivalen Scheiblingkirchen war in der Saison 1992/93 Teil der Wiener Neustädter Meistermannschaft in der Regionalliga Ost. Ein paar Wochen nach seinem Tor war Sperhansl zurück in Wiener Neustadt, genauso wie Trainer Heinz Griesmayer.

Der heute 66-Jährige führte in der Saison 1999/00 Ortmann ungeschlagen zum Titel in der 2. Landesliga Ost. Eineinhalb Jahre später übernahm er auf der SC-Kommandobrücke, bei jenem Verein, bei dem Griesmayer schon während seiner aktiven Karriere kickte: „Es ist sozusagen das Duell meiner beiden Herzensvereine“, sagt Griesmayer heute: „Der Meistertitel mit Ortmann war emotional die schönste Zeit, die Unentschieden gegen Wiener Neustadt nach dem Aufstieg waren für uns große Erfolge.“

SC-Spieler als kultiger Ortmann-Coach

Als SC-Trainer gelang Griesmayer gegen den Lokalrivalen kein Sieg, anders als seinem Nachfolger im Piestingtal. Markus „Max“ Tatar schaffte es als exzentrischer Ortmann-Coach zu Kultstatus und holte u.a. auch zwei Siege gegen Wiener Neustadt. Der Bruder des heutigen Sky-Experten Alfred bot an der Seitenlinie zu dieser Zeit fast mehr Show, als die Spieler auf dem Rasen. Mimik- und gestenreich dirigierte Tatar seine Spieler, nahm zwischendurch einen Zug von seiner Zigarette oder Platz in seinem Gartenstuhl, der im Alpenstadion seine Trainerbank war. Nicht fehlen durfte natürlich sein kleiner Kopfhörer im Ohr.

Wenn die in Wiener Neustadt keinen Almudler haben, gehe ich halt zu Ortmann - das könnte sich Istvan Borsos bei seinem Wechsel zu Ortmann im Sommer 2003 gedacht haben. Foto: Mathias Schranz

Der letzte Spieler, der während der Derby-Ära während der 2000er-Jahre die Fronten wechselte, war Wiener Neustadt-Stürmer Istvan Borsos. Der Ungar heuerte nach vier Jahren beim SC im Sommer 2003 bei Ortmann an, spielte danach noch zwei Derbys für Schwarz-Weiß. Ein halbes Jahr nach dem Wiener Neustädter Abstieg 2004 ging Goalie Christoph Krausz nach Ortmann. Später heuerte mit Oliver Bittner ein weiterer Ex-Wiener Neustadt-Schlussmann bei Ortmann an.