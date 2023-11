Ein Finale

So desaströs Waidhofens bisheriger Saisonverlauf war: Noch lebt die Chance auf den Klassenerhalt. Am Freitag wartet eine Art erstes Finale auf den SVW. Gelingt ein Sieg gegen den Drittletzten Haitzendorf, würde der Rückstand zwar noch immer einige Punkte betragen, wäre man aber noch nicht aussichtslos zurück. Da es aufgrund der Konstellation in der Regionalliga Ost derzeit nur nach einem Absteiger aussieht, wäre die Ausgangslage bei einem Sieg für den SVW schon nicht mehr so extrem schlecht. Vorausgesetzt Waidhofen ergreift diese Chance und gewinnt dieses Spiel tatsächlich.

Dann muss sich im Winter klarerweise einiges tun. In der aktuellen Verfassung wäre sogar ein Klassenerhalt in der 2. Landesliga nur schwer zu schaffen. Einfach absteigen und eine Etage drunter auf bessere Zeiten zu hoffen, ist zu wenig. Sollte das Spiel am Freitag also verloren gehen, dann sieht es zur Meisterschaftshalbzeit bereits sehr düster aus. Dann braucht es wohl schon ein großes Fußball-Wunder, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen – und Wunder passieren selten.