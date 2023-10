Papierform als Gesetz

Die abgedroschene Phrase vom „Derby mit den eigenen Gesetzen“ braucht's diesmal nicht. Schrems zählt zu den absoluten Top-Teams in der 1. Landesliga, hat mit Milan Jurdik/Marvin Bio einen Angriff auf Regionalliga-Niveau. Dazu kommt die einmalige Chance auf den Herbstmeistertitel. Bei Waidhofen hingegen hängen die Köpfe tief. Die bisherige Hinrunde gleicht einer Pleiten-, Pech- und Pannenserie. Alle Legionäre out, dazu eine Reihe an weiteren Verletzten. Eine bittere Niederlage jagt die nächste. Das „letzte Aufgebot“, garniert mit vielen Talenten, die zu Saisonstart nicht für die Kampfmannschaft vorgesehen waren, quält sich von Niederlage zu Niederlage.

Waidhofens einzige Chance ist, dass es Schrems angesichts dieser Umstände zu locker angeht. Je länger Waidhofen die Null halten kann, umso mehr steigt die Chance auf eine Sensation. Tritt Schrems aber in gewohnter Form auf, dann bleibt nur die Höhe des Sieges die einzig spannende Frage.