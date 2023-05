So leicht wie lange nicht

Waidhofen jubelt über den Klassenerhalt in der 1. Landesliga. Möglich gemacht durch einen Derbysieg über Zwettl. Zum Glück stand für Zwettl der Titelkampf am Programm – ansonsten hätte es ja glatt nach Waldviertler Nachbarschaftshilfe ausgesehen, so harm- und kampflos wie der nunmehrige Ex-Meisterkandidat agierte.

Dieser Auftritt muss den Zwettler Vereinsverantwortlichen zu denken geben. Da gab's gegen den krassen Außenseiter nur eine Halbchance, kein Aufbäumen, kein Garnichts. Dabei: So leicht wie dieses Jahr, war's schon ewig nicht mehr, Meister zu werden.

Wenigstens bleiben inklusive Schrems drei Waldviertler in der Liga. Da tun sich für nächste Saison spannende Fragen auf: Kann Zwettl trotz Absturz zum Saisonfinale wieder vorne angreifen? Kann Waidhofen trotz erwarteten Kader-Umbau die Liga halten? Kann Schrems nach dem angekündigten Trainerwechsel an die erfolgreiche Saison anschließen? Aus Waldviertler Sicht bleibt die 1. Landesliga weiter von großem Interesse.