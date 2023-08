0:3 und 0:4 – für den SV Waidhofen hätte der Start in die neue 1. Landesliga-Saison kaum schlechter verlaufen können. Und jetzt kommt's gleich zum Waldviertel-Derby in Zwettl. Wobei: Gerade gegen die Zwettler wuchsen die Waidhofner in den vergangenen Jahren oft über sich hinaus, stellten dem Favoriten als Underdog erst vor wenigen Wochen ein Bein im Titelkampf.

Um aus Zwettl etwas mitzunehmen, braucht es aber die obligaten Waidhofner Grundtugenden: Laufen, Kämpfen und Disziplin. Sich wie Patrik Ruzicka aus Frust gegen St. Peter eine Rote Karte abholen, schwächt die noch nicht harmonierende Offensive weiter.

Niemand erwartet sich, dass Waidhofen einen brasilianischen Kick auf den Rasen zaubert. Wenn dann aber das SVW-Markenzeichen „Bissigkeit“ abhanden kommt, ist so ein Fehlstart schnell beisammen. Daher braucht's in Zwettl ein „zurück zu den Wurzeln“ – nur dann kann der Außenseiter ein erneutes Mal unerwartet zuschlagen.