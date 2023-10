Gloggnitz bleibt Retz' Angstgegner

Gloggnitz - Retz 2:0. Die Vorzeichen standen gut für die Gloggnitzer - denn in der Vorsaison blieben die Blau-Weißen gegen die Weinviertler zwei Mal siegreich. Diesen Makel wollten die Retzer in der Anfangsphase der Partie so schnell wie möglich ausmerzen, gaben vom Anpfiff weg Gas. Und so gehörte der Beginn den Gästen, Kapital konnten sie aber nicht daraus schlagen. Und so waren es die Gloggnitzer, die den ersten Wirkungstreffer verzeichneten.

Ein gefühlvoller Daniel Pichler-Freistoß aus dem Halbfeld fand genau die Stirn von Stefan Ofner, der zum 1:0 einköpfelte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Gloggnitzer Herr im eigenen Haus, spielten druckvoll in die Spitze, wollten die Vorentscheidung. Die sollte nach gut einer halben Stunde auch fallen - durch Josef Pross, der mit diesem Treffer weiterhin fleißig an seinem Torkonto für die Torjägerkanone arbeitete.

In Durchgang zwei kontrollierten die Heimischen das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen. Retz zwar bemüht, aber ohne taugliche Mitteln, die Gloggnitzer zu ärgern. Die Truppe von Trainer Levent Sengül präsentierte sich von ihrer routinierten Seite, brachten die Zwei-Tore-Führung über die Zeit - und setzen ihre perfekte Serie gegen Retz fort.

Stimmen zum Spiel

Levent Sengül, Trainer SV Gloggnitz: „Wir haben die Anfangsphase geschlafen, dann haben wir uns besser auf den Gegner eingestellt und hatten die Partie im Griff. Unterm Strich ein verdienter Sieg.“

Andreas Haller, Trainer SC Retz: „Irgendwie war es auch ein Selbstfaller. Wenn wir eine unserer drei großen Chancen in der Anfangsphase nutzen, dann schaut es ganz anders aus. Nur darf man auch nicht unsere Ausfälle vergessen, unsere Startformation hatte einen Altersdurchschnitt von knapp 22 Jahren.“

Highlights

21.10.2023 15:00

Statistik:

SV GLOGGNITZ - SC MIBAG RETZ 2:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (22.) Ofner, 2:0 (34.) Pross.

Gelbe Karten: Ofner (87. Foul), Özbek (76. Kritik), Handler (74. Unsportlichkeit); Yendi (84. Unsportlichkeit), Hacker (27. Foul), Milic (74. Unsportlichkeit), Kaim (64. Foul).

Gloggnitz: Bliem; Kneißl, Lukas Gruber, Szar, Peinsipp; Pirollo, Pichler (72. Höller); Özbek (80. Jan Gruber), Ofner (90. Özdemir); Handler (80. Okolo), Pross.

Retz: Bacher (46. Bergmann); Strapajevic, Murtinger, Kaim, Neziroski; Jashari (46. Yendi), Zöch, Hacker (58. Krammer), Mwatero; Milic; Maurer.

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Fischer.