Nächster Dämpfer für Kottingbrunn

SV Haitzendorf - ASK Kottingbrunn 2:2. Trotz Temperaturen weit über 30 Grad starteten beide Mannschaften wie von der Tarantel gestochen in die Partie. Haitzendorf wollte an die starke Auftaktleistung gegen Retz anknüpfen, Kottingbrunn stand nach der Heimniederlage gegen Wiener Neustadt bereits unter Zugzwang. Den Gästen gelang beim munteren Hin und Her in den Anfangsminuten der ideale Auftakt. Haitzendorf brachte bei einer unübersichtlichen Situation im eigenen Strafraum den Ball nicht weg, Rechtsverteidiger Philipp Stockinger kam einen Schritt zu spät und senste einen Gegenspieler um - klarer Elfmeter. Peter Zubak ließ sich diese Chance nicht nehmen und traf mit einem Flachschuss ins untere rechte Eck.

Nur wenige Augenblicke später vergab Kottingbrunn eine gute Gelegenheit, nachzulegen. Zubak drückte mit einem grenzwertigen Körpereinsatz Innenverteidiger Paul Wallner zu Boden und zog aus kurzer Distanz ab, Keeper Michael Kerschbaumer parierte sehenswert. Wiederum nur wenige Minuten danach kam Haitzendorf zum ersten Mal gefährlich vor den gegnerischen Kasten und schlug gleich eiskalt zu. Tobias Böhm brachte eine Flanke von der linken Seite butterweich zur Mitte, wo Tobias Eggenfellner lauerte und gegen die Laufrichtung des Torhüters ins linke Eck einnickte. Neun Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt.

In Minute 13 wäre Kottingbrunn dann beinahe neuerlich in Führung gegangen. Denis Jetishi flankte nach einem herrlichen Spielzug der Gäste von rechts Richtung Elfmeterpunkt, von dort köpfelte Robert Ardelean den Ball an die linke Stange. Im unmittelbaren Gegenzug prüfte Haitzendorfs Florian Schuh aus spitzem Winkel Gäste-Keeper Harald Otto mit einem strammen Schuss aufs kurze Eck. Die nächste gute Gelegenheit fand der Kamptaler „Achter“ Marcel Vittner vor. Der Sommer-Neuzugang versuchte es nach einer misslungenen Rettungsaktion von Otto weit vor seinem Kasten aus etwa 35 Metern mit einem Flachschuss. Ein Kottingbrunner Abwehrspieler rettete knapp vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter.

Nach 21 Minuten hatte Kottingbrunns Ardelean neuerlich Alu-Pech. Der Offensivmann scheiterte nach einem Haitzendorfer Ballverlust tief in der eigenen Hälfte mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze neuerlich an der linken Stange. Etwas präziser im Konter agierte Haitzendorf in Minute 30. Vittner schickte Gabriel Hausmann auf der linken Seite auf die Reise. Der pfeilschnelle Flügelspieler ging im Strafraum ins Eins-gegen-eins-Duell, zog mit einem gekonnten Haken nach außen an seinem Gegenspieler vorbei und traf mit einem halbhohen Abschluss ins lange Eck zur Führung. Kottingbrunn ließ sich in dieser Situation nicht zum einzigen Mal an diesem Abend von der Kamptaler Geschwindigkeit überrumpeln.

Nach einem wahren Festival für den neutralen Beobachter in den ersten 30 Minuten schalteten beide Mannschaften einen Gang zurück. Beendet war das Chancenfeuerwerk in Durchgang eins damit aber noch nicht. Sowohl Kottingbrunn durch Adrien Dauce (39') als auch Schuh (41') vergaben nach Standardsituationen jeweils eine gute Kopfballgelegenheit. Die Haitzendorfer Führung zum Pausenpfiff war ob der beiden Stangentreffer der Gäste zumindest schmeichelhaft.

Nach dem Seitenwechsel erlangte die Ristic-Truppe mehr Kontrolle über die Partie. Geschuldet war das vor allem der Einwechslung von Ex-Ried Profi Balakiyem Takougnadi, der im defensiven Mittelfeld enorm ballsicher agierte. Ins Spiel kam auch Markus Rühmkorf, der seine Mannschaft früh im zweiten Durchgang mit einem Treffer verzückte. Kristian Babic flankte nach einem unnötigen Ballverlust von Haitzendorfs Stockinger von der linken Seite zur Mitte, wo der Stürmer-Veteran mutterseelenallein stand und mühelos ins lange Eck einköpfelte.

Nach dem Ausgleichstreffer zollten beide Mannschaften den hohen Temperaturen und dem enormen Tempo in Durchgang eins Tribut. Immer mehr Ungenauigkeiten schlichen sich ein, die sehenswerten Kombinationen wurden seltener. Wenn sie jemand zu bieten hatte, dann eher Haitzendorf. In Minute 64 tankte sich Hausmann auf der rechten Seite mit seiner außergewöhnlichen Dynamik in den Strafraum durch und legte auf Schuh zurück. Der nahm sich den Ball noch einmal mit und nagelte dann voll drauf, geriet dabei aber zu stark in Rückenlage, sodass das Spielgerät deutlich über den gegnerischen Kasten ging.

Etwa fünf Minuten später ließen die Gastgeber den nächsten Sitzer liegen. Muhamed Berisha schlotterten nach einem traumhaften Lochpass des eingewechselten Mohamed Bassiouny alleine vor Otto die Knie, sein harmloser Abschluss aus aussichtsreicher Position war für den Gäste-Keeper kein Problem. Es sollte die letzte Großchance im Spiel gewesen sein. Kottingbrunn übernahm zwar in der Schlussphase neuerlich das Kommando, blieb aber ungefährlich.

Statistik:

Haitzendorf - ASK Kottingbrunn 2:2 (2:1).

Torfolge: 0:1 (4., Elfmeter) Zubak, 1:1 (10.) Eggenfellner, 2:1 (30.) Hausmann, 2:2 (51.) Rühmkorf.

Gelbe Karten: Berisha (90. Unsportlichkeit); Takougnadi (90. Unsportlichkeit), Szupper (74. Foul).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Kaciku, Vittner (63. Bassiouny), Stockinger (55. Bergmann), Wallner, Böhm, Eggenfellner (63. Marchsteiner), Koppensteiner, Berisha, Hausmann (71. Pirkner), Schuh.

ASK Kottingbrunn: Otto; Bauer (54., Hrebik), Szupper, Peterseil, Babic; Babuscu (71. Ibrahimovic); Jetishi (HZ., Rühmkorf), Drga; Dauce; Zubak, Ardelean (HZ. Takougnadi).

Sportplatz Haitzendorf, 320 Zuschauer, Schiedsrichter Alexander Autherith.