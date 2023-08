Aluminium-Festspiele gehen an Korneuburg

SV Haitzendorf - SC Korneuburg 0:1. Mit nur einer Veränderung im Vergleich zum jüngsten Heimspiel gegen Kottingbrunn nahm Haitzendorf den stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Korneuburg in Empfang. Clemens Bergmann feierte nach seinem Wechsel aus Eggenburg sein Startelfdebüt. Der 22-Jährige ersetzte Philipp Stockinger als Rechtsverteidiger.

Die Gastgeber verzeichneten nach nur drei Minuten die erste dicke Torchance des Spiels. Gabriel Hausmann traf aus rund 20 Metern den Querbalken. Wenige Minuten später meldete sich auch Korneuburg bei Michael Kerschbaumer an. Der Haitzendorf-Schlussmann blieb bei einem Versuch von Oliver Ifkovits aus kurzer Distanz Sieger. Im direkten Gegenzug scheiterte auch Flügelspieler Florian Schuh aus aussichtsreicher Position, Michael Stöckl hatte mit dem „Roller“ des Kamptaler Schlüsselspielers keine Probleme.

Ganz im Gegensatz zum Remis gegen Kottingbrunn am vergangenen Dienstag fehlte Haitzendorf im Mittelfeld-Zentrum der Zugriff auf die Gegenspieler. Korneuburg fand rund um die Mittelauflage wegen des schlechten Positionsspiels der Gastgeber immer wieder große Räume vor und nutzte das früh aus. Armin Mujakic zog völlig unbedrängt aus der Distanz ab, Kerschbaumer schien beim Ansatz zur Parade leicht weggerutscht zu sein und konnte den Einschlag im rechten Eck nicht mehr verhindern.

Nach rund 25 Minuten versprühte auch Haitzendorf wieder Gefahr vorm gegnerischen Tor. Abwehrchef Albert Kaciku stieg nach einem Corner von rechts zum Kopfball hoch, verfehlte das Ziel aber klar. Die beste Ausgleichschance fanden die Heimischen wenige Augenblicke später vor. Schiedsrichter Markus Hameter zeigte nach einem Handspiel von Stefan Kovacevic auf den Punkt. Tobias Eggenfellner trat zum Strafstoß an, scheiterte mit seinem rechts unten angetragenen Schuss aber an Stöckl, der den Ball nach vorne prallen ließ. Erster beim Spielgerät war Schuh, der zum Entsetzen des Heimpublikums den Abstauber aufs leere Tor liegen ließ und drüberschoss.

Dieser Rückschlag gab dem Haitzendorfer Spiel einen weiteren Knick. Korneuburg erlangte immer mehr Kontrolle über die Partie und ließ im ersten Durchgang keine Torchancen mehr zu. Ganz im Gegenteil: Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste eine Doppelchance, auf 2:0 zu erhöhen. Nach einem Angriff über die linke Seite traf Torschütze Mujakic die Stange, den Abpraller aus kurzer Distanz jagte Julian Küssler an die Latte.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zunehmend. Korneuburg schaltete früh in den Verwaltungsmodus um, Haitzendorf fehlten die Genauigkeit im Passspiel und auch die technischen Fertigkeiten. Immer wieder sprang den Offensivkräften in vielversprechenden Momenten der Ball zu weit weg vom Fuß, was den Gästen die Zweikampfführung erheblich erleichterte. Und dennoch fand die Wallner-Elf genug Chancen vor, um auszugleichen.

Eine von drei guten Gelegenheiten für die Kamptaler ließ Kaciku liegen, der nach einem Freistoß von Marcel Vittner aus dem rechten Halbfeld neuerlich mit dem Kopf zur Stelle war. Der Ball ging aber wie schon in Durchgang eins klar am Kasten vorbei. Deutlich knapper ging es in Minute 66 zur Sache. Der eingewechselte Mohamed Bassiouny brachte einen Stanglpass von der rechten Seite scharf Richtung langes Eck, wo Hausmann lauerte, aus spitzem Winkel aber nur den linken Außenpfosten traf. Es war Aluminiumtreffer vier an diesem Tag.

Drei Minuten später war es Bassiouny, der per Stangler von rechts bedient wurde. Der Angreifer verspürte in dieser Situation aber wohl etwas zu viel innere Ruhe, nahm er sich doch den Ball fünf Meter vor dem Tor an, anstatt sofort abzuziehen. Das verschaffte den Korneuburger Abwehrkräften die Möglichkeit, seinen Schuss zu blocken. Es sollte der letzte Hochkaräter gewesen sein. In der Schlussphase plätscherte die Partie ohne große Highlights vor sich hin. Korneuburg brachte die drei Punkte im Stile einer Spitzenmannschaft über die Ziellinie.

Statistik:

Haitzendorf - Korneuburg 0:1 (0:1).

Torfolge: 0:1 (18.) Mujakic.

Gelbe Karten: Wallner (90+4. Foul), Kerschbaumer (73. Kritik); Mujakic (90+4. Unsportlichkeit), Thoma (45. Kritik).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Böhm (86. Reiter), Kaciku, Wallner, Bergmann (62. Bassiouny); Berisha (HZ. Stockinger), Koppensteiner; Hausmann (86. Marchsteiner), Vittner, Schuh; Eggenfellner.

Korneuburg: Stöckl; Thoma, Mujakic, Erel, Kovacevic (89. Simandl), Grabovac, Ortner, Küssler (77. Topal), Hautzinger, Ifkovits (77. Roschitz), Yavuz.

Sportplatz Haitzendorf, 320 Zuschauer, Schiedsrichter Markus Hameter.