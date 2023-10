Haitzendorf läuft in empfindliche Heimpleite

SV Haitzendorf - SC Zwettl 1:4. Mit 15 Minuten Verspätung pfiff Referee Goran Knezevic die Begegnung zwischen Nachzügler Haitzendorf und dem SC Zwettl an. Beide Mannschaften schienen das Publikum für die Wartezeit entschädigen zu wollen, lieferten sie doch in der Anfangsphase ein temporeiches Offensivspektakel ab. Die Gäste gingen bereits in Minute zehn durch einen Volleytreffer von Oliver Kruder in Führung. Haitzendorf hatte dem Ex-Admiraner den Ball nach einer Flanke von Benjamin Hahn auf dem Silbertablett serviert. Keeper Michael Kerschbaumer war bei dem Abschluss aus rund 12 Metern chancenlos.

Ab diesem Zeitpunkt brannte es beinahe im Minutentakt vor beiden Toren. Zwettls Michael Herrsch beförderte eine Hereingabe von Gabriel Hausmann fast ins eigene Tor, danach klärte ein Waldviertler nach einem Kopfball von Florian Schuh auf der Linie. Auf der gegenüberliegenden Seite fand der starke Marek Szotkowski nach einem Corner von der linken Seite eine große Chance vor. Haitzendorf brachte den Ball nicht aus dem Sechzehner und der Tscheche kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, schien aber von der Situation etwas überrascht und vergab deutlich.

In Minute 17 zeigte Zwettl vor, wie man einen perfekten Konter spielt. Eine völlig indisponierte Haitzendorfer Hintermannschaft fand keinen Zugriff auf die pfeilschnellen Waldviertler Offensivspieler, von denen neuerlich Kruder zum Vollstrecker avancierte. Der 20-Jährige traf von der Strafraumgrenze per Innenstange ins lange Eck. Schlussmann Kerschbaumer machte bei dem „Uhrmacherhammerl“ keine glückliche Figur. Die Heimischen ließen sich von dem frühen Zwei-Tore-Rückstand aber nicht entmutigen. Marcel Vittner probierte es nach einem schönen Diagonalball von Florian Schuh im Strafraum mit einem Schlenzer Richtung langes Eck, verfehlte das Ziel aber knapp.

Kaciku staubt ab, Bayer präzise aus dem Rückraum

Wenige Augenblicke später gelang den Kamptalern der Anschlusstreffer. Abwehrchef Albert Kaciku stand nach einem Corner von der rechten Seite goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz ab. Gerade einmal 21 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Beide Mannschaften gönnten sich nach dem dritten frühen Treffer eine kurze Verschnaufpause, ehe es in Minute 34 neuerlich in Haitzendorfs Kasten klingelte. Szotkowski tankte sich dynamisch Richtung Grundlinie durch und sah den im Rückraum wartenden Kilian Bayer, der den Ball mit chirurgischer Präzision im rechten Eck unterbrachte. Nur drei Minuten später hatte Haitzendorf bei einem Szotkowski-Lattenknaller aus rund 25 Metern Glück, dass die Partie nicht frühzeitig entschieden war.

Den Stempel auf die Niederlage drückten sich die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel selbst auf. Herrsch flankte von der linken Seite zur Mitte, Paul Wallners Klärungsversuch rund fünf Meter vor dem Tor ging völlig in die Hose, Kerschbaumer brachte die Arme nicht mehr rechtzeitig in die Höhe und der Ball landete im Gehäuse. Beide Mannschaften schienen dem hohen Anfangstempo nun etwas Tribut zu zollen. Insbesondere bei Haitzendorf schlichen sich immer mehr Unachtsamkeiten und Fehlpässe ein. Einer davon eröffnete den Gästen in Minute 62 die Chance auf den fünften Treffer. Ein Rückpass des eingewechselten Rudi Pirkner verunglückte völlig, ein Zwettler umkurvte Michael Kerschbaumer und schloss aus spitzem Winkel ab, Kaciku rettete in höchster Not per Grätsche.

Die Köpfe ließ Haitzendorf trotz der kaum mehr zu vermeidenden Niederlage nicht hängen. In Minute 67 hätten die Kamptaler mit etwas Glück sogar verkürzen können. Pirkner feuerte einen Freistoß aus rund 18 Meter aufs Tormanneck, Marcel Rauch parierte. Der Ball fiel dem eingewechselten Michael Grünberger vor die Füße. Der fackelte nicht lange und zog ab, traf aber nur die linke Stange. Kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde ließ erst Pirkner und dann Tobias Eggenfellner jeweils einen Hochkaräter nach Flanken von der rechten Seite liegen. Am anderen Ende des Spielfeldes verhinderte Kerschbaumer im Eins-gegen-Eins-Duell Kruders dritten Treffer. Die Schlussphase verlief ereignisarm. Haitzendorf kassiert die achte Niederlage im zwölften Spiel, Zwettl führt nach dem klaren Auswärtssieg das Tabellenmittelfeld an.

Highlights

Statistik:

HAITZENDORF - SC ZWETTL 1:4 (1:3).

Torfolge: 0:1 (10.) Kruder, 0:2 (17.) Kruder, 1:2 (21.) Kaciku, 1:3 (34.) Bayer, 1:4 (53., Eigentor) Wallner.

Gelbe Karten: Eggenfellner (53. Foul); Herrsch (57. Unsportlichkeit), Budic (78. Unsportlichkeit), Größl (67. Unsportlichkeit).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Hofbauer, Kaciku, Wallner, Reiter (56. Stockinger); Koppensteiner (56. Pirkner), Poliach; Hausmann, Vittner (HZ. Grünberger), Schuh; Eggenfellner.

SC Zwettl: Rauch; Schmidt (87. Plazibat), Szotkowski (64. Aigner), Hahn (64. Jeschko), Kruder, Schaupp (85. Führer), Budic, Herrsch, Vogl (64. Penz), Größl, Bayer.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic.