Eigentor bringt späten Turnaround

Haitzendorf - SG Ortmann / Oed-Waldegg 2:1 (0:1). Rund 200 Zuschauer zog es auf die Sportanlage in Haitzendorf, wo im Rahmen des Heimspiels gegen den Tabellensiebten aus Ortmann/Oed-Waldegg das neue Flutlicht auf dem „Einser-Platz“ nun offiziell eingeweiht wurde. Vorweg, die Zuschauer sahen ein Spiel, welches bis zur letzten Sekunde für Spannung auf den Rängen und den Trainerbänken sorgte. Den Start ins Spiel hatten sich die Heimischen wohl anders vorgestellt, in der 21. Minute musste Torwart Michael Kerschbaumer den Ball aus dem Netz fischen. Nach einem langen Ball der Gäste aus der eigenen Hälfte verschätzt sich Abwehrmann Paul Ruben Wallner katastrophal - Sebastian Klauser schaltete schneller als sein Gegenspieler und jagte das Spielgerät aus kurzer Distanz an die Innenstange des langen Ecks, von welcher der Ball den Weg ins Tor fand. Nach einer halben Stunde hätte es für den HSV noch dicker kommen können. Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Christian Schaller auf der rechten Seite dribbelte sich Johannes Panzenböck durch die heimische Abwehrreihe, sein Abschluss prallte am Ende aber vom Außenpfosten ins Aus. Die erste große Chance für die Hausherren fand Mohamed Bassiouny vor - nach einer sehenswerten Hereingabe von Stefan Nestler setzte der Angreifer das runde Leder per Kopf allerdings knapp neben das Tor der Gäste.

Nestler sorgt für den Umschwung

Mit dem 0:1 aus Sicht des HSV ging es in die Kabinen. Haitzendorf fand besser in die zweite Spielhälfte, bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff durften die Fans des HSV jubeln. Nestler kommt rund 30 Meter vor dem Tor an den Ball, überlegte nicht lange und zog aus rund 27 Metern mit einem sensationellen Distanzschuss ab, der seinen Weg haargenau ins linke Kreuzeck zum 1:1-Ausgleich fand. In der 62. Minute hatte Gabriel Hausmann die Führung auf dem Fuß - der Außenbahnspieler kommt ziemlich unbedrängt auf der rechten Seite im Strafraum der Gäste an den Ball, sein Abschluss ging jedoch klar am langen Eck vorbei. In der Folge war der HSV bemüht, die großen Chancen blieben jedoch bis zur Schlussphase aus und am Ende brauchte es die unbeabsichtigte Hilfe der Gäste. Nach einem schnellen Einwurf auf der rechten Seite von Manuel Nachförg findet der Ball abermals Nestler, der eine scharfe Flanke von der Grundlinie vor das Tor brachte, welche Roland Hofer an die Brust sprang und von dort aus ins eigene Tor zum späten 2:1 für Haitzendorf.

Highlights

Statistik:

Haitzendorf - SG Ortmann / Oed-Waldegg 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21.) Klauser, 1:1 (47.) Nestler, 2:1 (90+1., Eigentor) Hofer

Karten: Wallner (87., Gelbe Karte Unsportl.), Seletkovic (36., Gelbe Karte Foul), Kerschbaumer (90+2., Gelbe Karte Kritik), Bassiouny (27., Gelbe Karte Foul)Schmutzer (56., Gelbe Karte Kritik), Eichberger (88., Gelbe Karte Foul), Schmidt (90+1., Gelbe Karte Kritik)

Haitzendorf: Schaller, Böhm (HZ. Pirkner), Schwarzinger (HZ. Hausmann), Hofbauer, Marchsteiner (HZ. Poliach), Bassiouny (79. Leite Teles), Nestler, Poeppl (85. Nachförg), Kerschbaumer, Seletkovic, Wallner

SG Ortmann / Oed-Waldegg: Schmidt, Schneider, Panzenböck, Klauser Christopher, Vollhofer, Toifl, Eichberger, Schmutzer (60. Aigner), Klauser Sebastian, Jokanovic, Hofer

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu