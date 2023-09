Erster Saisonsieg für Langenrohr

Haitzendorf - Langenrohr 1:3 (1:0). Ohne Sieg in der bisherigen Spielzeit gingen die Gäste aus Langenrohr in die Begegnung mit dem SV Haitzendorf. Denkbar unglücklich aus Sicht der Gäste begann die Partie dann auch, denn nach fünf Minuten brachte Florian Schuh seine Haitzendorfer aus einer Halbchance in Führung. Nach einem weiten Ball von Marcel Vittner entschied sich Langenrohr-Schlussmann Lukas Fila aus seinem Kasten zu kommen um den Ball vor dem Strafraum per Kopf zu klären. Das Luftduell entschied jedoch Schuh für sich und so kullerte der Ball ins leere Tor zum 1:0 für die Heimelf. Im Anschluss überlies Haitzendorf den Gästen mehr Ballbesitz und zog sich etwas zurück. Trotz deutlichem Plus im Ballbesitz erspielte sich Langenrohr keine nennenswerte Torchance in Durchgang eins. Eher die Hausherren waren es, die durch Umschalter einen Hauch von Gefahr erzeugten. Kurz vor der Pause auch beinahe mit Erfolg. Ein Treffer von Florian Schuh wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung von Tobias Eggenfellner in der Entstehung nicht gegeben.

Langenrohrs Doppelschlag

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man, dass Langenrohr nun mehr wollte. Kevin Aue fand binnen weniger Momente zweimal aus aussichtsreicher Position den Abschluss. Seine Schüsse fielen jedoch zu unplatziert aus. Besser machte es Emir Dilic in Minute 56. Der eingewechselte Benjamin Noss dribbelte sich von rechts zur Mitte und setzte Dilic mit einem Steckpass in Szene. Dieser schlug noch einen starken Haken und schob trocken linksunten ein. Zwei Minuten später schnürte der Mittelstürmer seinen Doppelpack. Markus Geppl kam über links durch und fand Dilic im Strafraum der nur noch einschieben musste. Trotz zwei guter Möglichkeiten durch Rudolf Pirkner und Florian Schuh musste die Wallner-Elf in Minute 82 den Entscheidungstreffer gegen sich hinnehmen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel war es abermals Markus Geppl der über links einen Vorstoß startete. Dieses Mal suchte er selbst den Abschluss und stellte so den Endstand von 3:1 für Langenrohr her.

Stimmen zum Spiel

Christian Wallner (Trainer Haitzendorf): „Für mich war es sehr enttäuschend heute. Wir gehen gegen einen tabellarisch angeschlagenen Gegner früh in Führung und erwecken ihn der zweiten Spielhälfte durch unsere Inaktivität zu neuem Leben. Der Doppelschlag entstand beide Male aus Aktionen in denen wir in der Vorwärtsbewegung den Ball leichtfertig verloren haben. Das ist nicht landesligatauglich. Man kann schon verlieren, entscheidend ist das „Wie“. Mich stört der emotionslose Auftritt nach dem Rückstand. So darf man sich nicht präsentieren, vor allem nicht vor heimischem Pubiklum.“

Highlights

03.09.2023 16:30

Statistik:

Haitzendorf - SV Langenrohr 1:3 (1:0).

Torfolge: 1:0 (5.) Schuh, 1:1 (56.) Dilic, 1:2 (58.) Dilic, 1:3 (82.) Geppl.

Gelbe Karten: Berisha (13. Foul); Rumpler (46. Foul).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Böhm, Wallner, Kaciku, Bergmann (HZ. Stockinger); Hausmann (32. Pirkner), Berisha, Koppensteiner (87. Marchsteiner), Vittner, Schuh; Eggenfellner.

SV Langenrohr: Fila; Dilic, Jung (HZ. Noss), Kleczkowski (84. Felkl), Steininger, Hayden, Nestler, Geppl, Rumpler, Aue, Lamprecht.

Sportplatz Haitzendorf, 380 Zuschauer, SR Usrael.

Reserve: 1:1 (Widhalm; Mayer).