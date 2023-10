Rassiges Weinviertel-Derby endete remis

Highlights

Retz - Korneuburg 1:1. Volksfeststimmung am Retzer Sportplatz, über 800 Fans wollten sich das Weinviertel-Derby nicht entgehen lassen. Bei den Retzern fielen, neben Herbst-Ausfall Jan Schulmeister, Patrick Krammer und Justin Mwatero kurzfristig krankheitsbedingt aus.

Die Gäste starteten besser, ein direkter Eckball ging gleich einmal an die Stange (2') und Armin Mujakic verpasste nach einer Erel-Flanke (4'). Gerade als der Hausherr versuchte ins Spiel zu kommen, leistete sich Bahri Jashari einen Fehler, Korneuburg spielte über links, Lorenz Grabovac traf mit einer Mischung aus Flanke und Schuss zur Führung (13'). Scheinbar nur, denn Retz-Abwehrboss Daniel Murtinger gestand: „Ich habe den Ball beim Klärungsversuch noch berührt.“

50 Prozent des Tores gehörten dem "Viech"

Geschockt waren die Grün-Weissen aber nicht: Stürmer Manuel Maurer verfolgte nur eine Minute später Grabovac bis in die eigene Hälfte, luchste ihm mit einer Grätsche den Ball ab. „Das macht sonst kein Angreifer der Liga, da ist er ein Viech“, lobte sein Kapitän Christopher Ledineg. Maurer passte dann zu Clemens Zöch, dieser spielte Linksverteidiger Uran Neziroski in den Lauf, der alleine vor Michael Stöckl ausglich (14').

„Der Ausgleich ging viel zu schnell, da waren vier Fehler dabei“, ärgerte sich Korneuburg-Trainer Gerald Schalkhammer. Seine Mannen waren zwar spielerisch besser, Retz hielt mit viel Kampf und Giftigkeit dagegen. Vor der Pause gab es noch einen Aufreger, als der starke Andreas Strapajevic auf der rechten Seite eine herrliche Hereingabe zur Mitte brachte, wo Maurer aus fünf Metern nur die Stange traf (33').

Kaim zu übereifrig, Bacher mit Feuereifer

Nach dem Seitenwechsel gab es Parallelen zu den ersten 45 Minuten: Korneuburg begann besser und Grabovac ging auf der linken Seite durch, zog in den Strafraum und wurde von Maximilian Kaim gefoult - Elfmeter! „Unnötig, absolut unnötig“, seufzte Retz-Trainer Andreas Haller. Aber wieder einmal bewahrheitete sich die alte Fussballerweisheit, dass der Schütze nicht selbst antreten soll, denn Grabovac scheiterte halbhoch an Goalie Sebastian Bacher (50'). Und Grabovac hätte nach einem Querpass noch einmal zum Held werden können, scheiterte aber erneut (55'). Was machten die Retzer? Oktay Yendi verzog einmal (62') und nach einem scharfen Pass von Clemens Zöch verpasste Maurer (64').

In der Schlussphase wurde die Partie hitziger, auch weil das Schiedsrichtertrio nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen traf. Zwei Aufreger gab es auch noch: Nach einem Eckball köpfte ein Korneuburger den eigenen Mann aus Top-Position an. Und auf der Gegenseite hatte Noah Schindler den Matchball auf dem Kopf - ebenfalls nach einem Corner. Allerdings sah Schalkhammer dabei "ein klares Foul, weil er sich aufgestützt hat."

Zufrieden oder nicht? Das ist hier die Frage

So blieb es bei einem, am Ende absolut leistungsgerechten, Unentschieden. „Wir können damit leben und sind schon so demütig, dass wir nicht nach Retz fahren und glauben, dort einfach die drei Punkte mitnehmen zu können. Aber die Burschen waren in der Kabine trotzdem enttäuscht“, verriet Schalkhammer.

Sein Gegenüber Haller meinte: „Es war eine gute Leistung, vor allem defensiv sind wir wieder stabil gestanden. Aber offensiv hatte ich aufgrund der Ausfälle schon ein paar Bedenken. Aber wir haben das wirklich gut gemacht und gezeigt, dass wir mit dem Tabellenführer auf Augenhöhe sind.“

Statistik:

SC MIBAG RETZ - SC SPARKASSE KORNEUBURG 1:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (12.) Grabovac, 1:1 (14.) Neziroski.

Gelbe Karten: Hacker (72. Kritik), Zöch (29. Foul); Thoma (52. Foul).

Retz: Bacher; Strapajevic, Kaim, Murtinger, Schindler, Neziroski (55. Hacker); Jashari, Zöch (75. Milic), Ledineg, Yendi; Maurer.

Korneuburg: Stöckl; Thoma, Kovacevic, Ortner, Erel; Hautzinger, Balzer; Endlicher, Küssler, Grabovac; Mujakic.

Retz, 800 Zuschauer, SR Cindi.