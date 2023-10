Zwei Traumtore reichten

Highlights

Retz – Langenrohr 2:1. Über 500 Fans wollten am Retzer Sportplatz sehen, wie die Mannschaft nach der Gloggnitz-Niederlage, der ersten seit acht Spielen, reagiert. Allerdings musste Trainer Andreas Haller auf die erkrankten Noah Schindler und Andreas Strapajevic verzichten, zudem übernahm Zweier-Goalie Timo Bergmann für den verletzten Sebastian Bacher.

Nichtsdestotrotz hatte Retz am Anfang die Kontrolle, doch führte das Langenrohrer Mittelfeldpressing schnell zu Problemen. Dann überschlugen sich in 15 Minuten die Ereignisse: Zunächst ein Eckball für die Hausherren, der in den Rückraum zu Uran Neziroski kam, der herrlich ins Kreuzeck traf- Traumtor Nummer eins.

Yendi droht das Herbst-Aus

Dann ein Schock, als Oktay Yendi schwer gefoult wird und mit dem Verdacht auf eine schwere Bänderverletzung im Knöchel ausgetauscht werden musste. Für ihn kam Patrick Krammer, weshalb Manuel Maurer auf den Flügel musste. Kurze Zeit später gab es wieder Grund zum Jubeln: Ein verunglückter Langenrohrer Rückpass wird von Christopher Ledineg abgefangen, der SVL-Goalie Lukas Fila von der Mittellinie überhob – Traumtor Nummer zwei.

„Mörderisch gemacht“, lobte Haller, der aber ehrlich hinzufügt: „Wir führen 2:0 und wissen nicht, warum.“ Denn die Gäste aus dem Tullnerfeld waren besser, kamen immer wieder über die Retzer Seiten in die Offensive, hatten gute Möglichkeiten und einen wegen Abseits aberkannten Treffer. „Uns fehlte da die Stabilität, wir waren durchlässig wie Schweizer Käse“, meinte Haller zur Pause.

Bergmann beim Debüt makellos

Kurz nach Seitenwechsel belohnten sich die Gäste dann, als Routinier Emir Dilic eine Flanke von der Seite im Rutschen volley zum Anschlusstreffer über die Linie drückte. Danach drückte Langenrohr, scheiterte aber entweder am letzten Pass oder am starken Bergmann, einem Lichtblick bei den Grün-Weißen. „Das hat er echt gut gemacht“, lobte Haller.

Die Weinstädter dagegen schafften es selten, offensiv für Entlastung zu sorgen, hatten am Ende noch Glück bei einem Langenrohr-Kopfball, ehe der Schiedsrichter abpfiff und der schmeichelhafte Sieg fixiert war. Haller fand danach klare Worte: „Nur das Ergebnis ist gut, der Rest nicht. Von zehn solchen Spielen gewinnen wir neun nicht. Ich bin mit dieser Leistung überhaupt nicht zufrieden.“

Statistik:

SC MIBAG RETZ - SV LANGENROHR 2:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (13.) Neziroski, 2:0 (26.) Ledineg, 2:1 (55.) Dilic.

Gelbe Karten: Krammer (84. Unsportlichkeit), Ledineg (58. Kritik); Marschall (84. Unsportlichkeit), Steininger (84. Foul).

Retz: Bergmann; Zöch, Murtinger, Kaim, Neziroski; Milic (84. Graf), Ledineg, Jashari, Yendi (21. Krammer); Mwatero, Maurer (89. Hacker).

Langenrohr: Fila; Jung (HZ. Dilic), Geppl, Rumpler (76. Felkl), Kleczkowski (71. Noss), Nestler, Lamprecht, Aue, Hayden, Marschall, Steininger.

Retz, 525 Zuschauer, SR Willhalm.