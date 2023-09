Vor Traumkulisse: Zwettler brachen den Schremser Erfolgslauf

Zwettl - Schrems 2:1. „Jetzt wollen wir auch das Derby gewinnen!“, war die Ansage von Zwettl-Trainer Günter Schrenk vor dem großen Waldviertel-Derby gegen den ASV Schrems unmissverständlich. Eine durchaus markige Ansage, kam mit den Granitstädtern schließlich der ungeschlagene Tabellenführer auf den Edelhof. Aber auch eine Ansage mit Gehalt, denn der SC Zwettl ließ sie mit einer erst starken, dann beherzten Leistung wahr werden. Die Granitstädter mussten in Runde neun erstmals mit leeren Händen vom Platz gehen, verloren auch die Tabellenführung.

Dabei waren die Vorzeichen durchaus positiv für den ASV. Schrems konnte erstmals nach zwei Wochen wieder beide Etat-Innenverteidiger Richard Windisch und Kiril Ognyanov aufbieten, dafür fehlte der angeschlagene Tor-Garant Milan Jurdik in der Startelf, nahm auf der Bank Platz. Bei Zwettl stand die Truppe vom Auswärtsspiel in Langenrohr aus der Vorwoche auf dem Platz.

Tabellenführer startete intensiv, hatte danach aber keine Chance

Von Abtasten war in der Anfangsphase keine Spur zu bemerken. Besonders Schrems startete mit hoher Intensität in die Partie, sorgte in den ersten Minuten für ordentlich Bewegung in der Zwettler Spielhälfte. Zählbares blieb davon aber nichts übrig. In der fünften Minute traf Marvin Bio nach einer Hereingabe von Andreas Fuger das Tor nicht. Weitere Torchance gab es keine.

Und es war auch gleichzeitig die einzige gefährliche Situation, die Schrems in den ersten 45 Minuten über die Flanken zustandebrachte. Die Zwettler waren defensiv sehr gut auf den Tabellenführer eingestellt, ließen die Florian Weixelbraun und Fuger auf den Flügeln kaum ins Spiel kommen und in der ersten Hälfte aus dem Spiel heraus auch nichts mehr zu.

Beim Corner auf Szotkowski vergessen

Bei den Heimischen hielten sich die Offensivbemühungen in der Anfangsphase in Grenzen - wenn's einmal nach vorne ging, war die Situation schnell von der ASV-Abwehr bereinigt. Der SCZ hatte das Spiel aber unter Kontrolle. Gegen den Spielverlauf war der Führungstreffer in der 20. Minute eben deshalb nicht. Bei einem Eckball ließen die Gäste Marek Szotkowski zu viel Platz, der bedankte sich mit einem Kopfballtreffer.

Mit der Führung bekamen die Zwettler auch mehr Zugriff auf die Offensive, fanden nach einer halben Stunde durch Szotkowski eine weitere Möglichkeit vor, knapp vor der Pause wurde noch ein Schuss abgeblockt. Dazwischen setzte Ogynanov bei einem Eckball einen Kopfball knapp neben das Zwettler Tor. Somit ging es für Zwettl mit der knappen Führung in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik des Spiels. Einerseits wurde Zwettl offensiv drängender, fand durch Sebastian Penz gleich in den ersten Minuten der zweiten Hälfte gute Chancen fürs 2:0 vor. Vor allem aber erhöhte auch Schrems den Druck, war besser im Spiel und hatte im Gegensatz zur ersten Hälfte jetzt auch Ideen, um durch die SCZ-Defensive zu kommen.

Phasenweise gab es jetzt Torchancen im Minutentakt. Nach einem Schuss in der 54. Minute gab's gleich darauf die erste dicke Ausgleichschance, als Fuger an der zweiten Stange eine Flanke von Manuel Zillinger nicht verwerten konnte. In der 58. Minute köpfelte Bio übers Tor, versemmelte gleich darauf im Nachschuss, nachdem erst Zillinger an SCZ-Torhüter Marcel Rauch gescheitert war. In der 63. Minute wurde ein Schuss von Kevin Altrichter abgeblockt...

Die Jubelschreie verhallten schnell

Der Ball blieb danach aber in den Reihen der Schremser, fand auf die linke Seite zu Kevin Haider, der einen satten Schuss genau unter die Latte setzte. Da war der Ausgleich, der in dieser Phase schon in der Luft gelegen war. Die Jubelschreie waren aber noch gar nicht richtig verhallt, da pfiff auf der anderen Seite des Spielfeld Schiedsrichter Mathias Wilfried Lenz und zeigte auf den Elfmeterpunkt - ein Foul von Kiril Ognyanov an Benjamin Hahn. Dem vorangegangen war ein Fehlpass von Weixelbraun im Mittelfeld, der eine eigentlich schon bereinigte Situation wieder gefährlich gemacht hat.

„Schwalbe!“, versuchte Ognyanov mehrfach, sich Gehör zu verschaffen. Er wurde aber nicht erhört. Ob es tatsächlich einen Kontakt gab, war in der Situation und auch im Nachhinein auf Video nicht genau auszumachen. Den Ball hat der Schremser Innenverteidiger aber jedenfalls nicht gespielt, Hahn kam bei der Attacke zu Fall... Wie auch immer: Gregor Schmidt trat zum fälligen Elfmeter an und verwandelte souverän. Zwettl wieder in Führung.

Schlussoffensive brachte nichts ein

Neuerlich nur wenige Augenblicke später ließ sich SCZ-Torhüter Rauch an der Tor-Out-Linie von Weixelbraun überraschen. Während Rauch wartete, dass der Ball zum Abstoß über die Linie rollt, schnappte sich der Schremser das Leder und schoss aus spitzem Winkel, aber über das Tor. Danach wurden die zwingenden Torraumszenen auf beiden Seiten weniger, beruhigte sich die Partie etwas.

Für die Schlussoffensive brachte ASV-Trainer Andreas Gutlederer eine Viertelstunde vor Schluss noch Milan Jurdik ins Spiel. Der fand durch einen Schuss von der Strafraumgrenze, der knapp übers Kreuzeck streifte, auch eine gute Chance vor. Davor hatte der ebenfalls eingewechselte Lukas Zeiler alleine vor Rauch schon eine dicke Möglichkeit. Aber auch Zwettl fand durch Szotkowski gefährlich vors Tor. Den Schremsern lief zunehmend die Zeit davon, was sich auch dadurch bemerkbar machte, dass die Pässe immer höher und länger wurden. Aber immer wieder war ein Zwettler Bein dazwischen.

Und so wurde am Ende Wirklichkeit, was die Schremser unbedingt vermeiden wollten - nämlich die Weiße Weste ausgerechnet im Derby gegen Zwettl abzugeben. Aufgrund des Sieges von Korneuburg in Waidhofen ist der ASV auch die Tabellenführung los. Der SCZ hingegen ist auf Rang fünf nach vorne gerückt.

Stimmen zum Spiel:

Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl: „Die zweite Hälfte war nicht mehr so toll, da war es eine enge Partie. Aber auch da hatten wir gleich zu Beginn eine Top-Chance. Wenn wir da das 2:0 machen, ist es gelaufen. In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Unser Plan ist super aufgegangen.“

Andreas Gutlederer, Trainer ASV Schrems: „Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir haben Zwettl zweimal zum Toreschießen eingeladen. Beim 1:0 hat die Zuteilung beim Eckball nicht gepasst, waren wir zu weit weg vom Torschützen. Und dem Elfmeter zum 2:1 ist ein unnötiger Fehlpass vorausgegangen. Normalerweise halten wir die Null. Aber wir müssen die Tore machen. Chancen waren genug da, auch für das 2:2.“

Highlights

Statistik:

SC Sparkasse Zwettl - ASV Eaton Schrems 2:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (20.) Szotkowski, 1:1 (64.) Kevin Haider, 2:1 (67., Elfmeter) Schmidt.

Gelbe Karten: Tscheppen (70., Foul), Bayer (90+6., Unsportlichkeit); Seidl (33., Unsportlichkeit), Altrichter (46., Unsportlichkeit), Ognyanov (66. Kritik).

Zwettl: Rauch; Schaupp, Budic, Herrsch, Tscheppen; Penz (71. Vogl), Schmidt, Bayer, Hahn (90+1. Dornhackl); Kruder (80. Größl), Szotkowski.

Schrems: Ruso; Steindl, Windisch, Ognyanov, Haider; Weixelbraun, Seidl, Altrichter (78. Jurdik), Fuger; Zillinger (71. Zeiler), Bio.

Waldviertler Sparkasse-Arena, 1.350 Zuschauer, Schiedsrichter Matthias Wilfried Lenz.