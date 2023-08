Joker Penz schoss Zwettl in der Nachspielzeit ins Glück

Zwettl - SKN Juniors 3:2. Von solchen Spielen lebt der Fußball. Der SC Zwettl sah gegen die SKN St. Pölten Juniors trotz starker Schlussphase schon wie der Verlierer aus - bis in der Nachspielzeit Sebastian Penz' große Stunde schlug. Binnen drei Minuten traf der Youngster in der 92. und 95. Minute jeweils nach Vorlage von Marek Szotkowski per Querpass von links zweimal und drehte die Partie auf den letzten Drücker noch um. Und löste damit eine Jubelwelle unter den 600 Zuschauern in der Waldviertler Sparkasse Arena aus.

„Einfach geil!“, kommentierte SCZ-Trainer Günter Schrenk. „So etwas passiert ganz selten.“ Dass die Feiertagspartie noch so enden würde, damit hatte er selbst schon nicht mehr wirklich gerechnet. Zwar starteten die Zwettler sehr gut in die Partie, gingen durch Szotkowski schon in der neunten Minute verdient in Führung. Nach einem Freistoß von Benjamin Hahn köpfelte er ein. Danach riss jedoch komplett der Faden, dominierten die Jungwölfe die Partie bis zur Pause, allerdings trotz zweier Großchancen ohne Torerfolg.

Der kam erst nach dem Seitenwechsel, als das Spiel eigentlich schon wieder ausgeglichen verlief: Erst versenkte Niclas Wisak einen Abstauber im Tor (51.), später darauf rutschte Zwettl-Innenverteidiger Benjamin Größl unglücklich in einen Stanglpass und beförderte das Leder ins eigene Tor (67.). Bittere Gegentore, aber dennoch eine verdiente Führung der St. Pöltner, die jetzt allerdings wieder ins Hintertreffen gerieten.

Die Gegentore waren so etwas wie eine Initialzündung für die Hausherren, die sich die Kontrolle im Spiel zurückholten, sich etliche Chancen erarbeiten. Gleich im Gegenzug zum 1:2 schoss Szotkowski einen Verteidiger an, statt ins leere Tor. Auch Kilian Bayer und der zwischenzeitlich eingewechselte Sebastian Penz waren per Kopf nicht erfolgreich. Und dann schoss Szotkowski zu überhastet.

Die Zeit lief für Zwettl davon. Drei Minuten in der Nachspielzeit reichten aber letztlich noch, um das Spiel zurückzudrehen. Genau die richtige Moralspritze vor dem Waldviertel-Derby gegen Waidhofen am Freitag.

Stimmen zum Spiel:

Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl: „Dieser späte Erfolg war irrsinnig wichtig für uns als Gruppe. Der Spirit ist richtig gut! Wir sind gut ins Spiel gestartet, ab dem Führungstreffer hat uns St. Pölten aber hergespielt, wie ich es noch nicht erlebt habe, seit ich Zwettl-Trainer bin. Die haben im Prinzip eine große Hösche mit uns gespielt. Wir hatten überhaupt keinen Zugriff, das war richtig gutes Positionsspiel. Auch die Umstellung von der Raute auf ein flaches 4-4-2 hat uns nichts geholfen. In der Pause habe ich dann das System der Juniors gespiegelt, haben wir defensiv mit Fünferkette gespielt, im Ballbesitz mit 3-4-3. Und damit hat es in der zweiten Hälfte wieder richtig gut funktioniert. Dass es dann noch so mit dem Sieg klappt, ist natürlich cool. Das gibt uns hoffentlich den nötigen Schwung für das Derby am Freitag.“

Philipp Steiner, Trainer SKN Juniors: „Die ersten zehn Minuten waren nicht gut von uns. Danach waren wir spielbestimmend, das 1:1 und 2:1 war nicht unverdient. Bitter, dass wir so spät noch die Tore bekommen. Das 2:2 wäre verdient gewesen, da sie einige Chancen hatten.“

Statistik:

SC Zwettl - SKN St. Pölten Juniors 3:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (9.) Szotkowski, 1:1 (51., Eigentor) Größl, 1:2 (51.) Wisak, 2:2 (90+2.) Penz, 3:2 (90+5.) Penz.

Gelbe Karten: Penz (90+5. Unsportlichkeit), Szotkowski (67. Foul), Herrsch (48. Unsportlichkeit); Scheidegger (43. Foul).

SC Zwettl: Gessl (HZ. Rauch); Größl, Herrsch, Budic, Hahn, Kruder (68. Penz), Tscheppen, Schaupp, Vogl (62. Jeschko), Bayer, Szotkowski.

SKN St. Pölten Juniors: Turner; Alexiev, Sturm, Lovrinovic, Riegler (HZ. Wurzer), Morou; Scheidegger (HZ. Bazaliev), Wisak; Schodl (79. Heigl), Dürnitzhofer (88. Fahrnberger), Barlov (HZ. Lengauer).

610 Zuschauer, Schiedsrichter: Sebastian Reiss.