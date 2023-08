Waidhofen bleibt der Zwettler Angstgegner

Zwettl - Waidhofen 0:3. „Gegen Waidhofen waren es zuletzt immer enge Spiele. Das erste Tor kann schon den Ausschlag für den Sieg geben“, orakelte Zwettl-Trainer Günter Schrenk im Vorfeld des ersten Waldviertel-Derbys der Saison gegen den SV Waidhofen. Das erste Tor gab tatsächlich den Ausschlag, erzielt haben es die Gäste, die sich letztlich am Edelhof vor 1.000 Zuschauern 3:0 durchsetzten. Damit bleibt der SVW der Angstgegner der Zwettler, die eigentlich mehr vom Spiel hatten, aus ihren vielen Chancen aber kein Kapital schlugen.

Überschattet wurde das Waldviertel-Derby von einer schweren Verletzung des Waidhofner Stürmers Antonin Plichta, der knapp vor der Pause nach einem Foul von Benjamin Hahn an der Mittellinie und von hinten sehr unglücklich fiel und sich dabei einen Bruch des Wadenbeins und des Sprunggelenks zuzog. Hahn sah dafür die rote Karte. Plichta wurde sofort ins Krankenhaus nach Krems gebracht. Die Saison ist für ihn gelaufen, sogar ein Karriereende steht im Raum. Mehr dazu hier!

Zwettl spielt, Waidhofen trifft

Nun zum Spielverlauf: Der begann eigentlich ganz nach dem Geschmack der Hausherren. Jonas Schaupp setzte nach sechs Minuten den ersten Warnschuss ab, in der zehnten Minute hatte der von seiner Knöchelblessur genesene Gregor Schmidt per Kopf die nächste Möglichkeit. Getroffen hat aber Waidhofen: Im direkt anschließenden Konter brachte Pavel Pilik die Gäste per Flugkopfball in Führung.

Der SVW setzte auf eine sichere Defensive, überließ den Zwettlern weitgehend den Ball und den Spielaufbau. Die erarbeiteten sich weiter Chance um Chance. Kilian Bayer prüfte Torhüter Marco Altschach per Weitschuss, Sebastian Penz traf das Lattenkreuz. Auch ein Elfmeter nach Foul an Bayer brachte nicht den gewünschten Erfolg: Schmidt setzte den Strafstoß an die Querlatte (30.).

2:0 ebnete den Weg zum Derbysieg

In der Halbzeit musste Schrenk die Zwettler etwas umformieren, nachdem Hahn ausgeschlossen worden war. Oliver Kruder kam für Daniel Jeschko ins Spiel. Und nach Wiederbeginn setzte es gleich den nächsten Nackenschlag für die Hausherren: Oliver Bauer nutzte einen Stellungsfehler in der Abwehr zum 2:0 (49.). Das stellte schon eine kleine Vorentscheidung dar - mit einem Mann weniger zwei Treffer aufzuholen würde schwierig werden.

Die Braustädter setzten dennoch alles daran, waren gleich wieder das spielbestimmende Team. Nico Tscheppen köpfelte an die Latte. Kruder schoss Altschach in die Arme. Recht viele Torchancen erarbeiteten sich die Zwettler gegen die mit dem 2:0 noch sicherer auftretenden Waidhofner aber nicht mehr. Zudem war von SCZ-Seite zuviel Hollywood auch nicht drin, da die Mannen von Edgar Eichler im Konter stets gefährlich waren. Schon in der 74. Minute hatte Pavel Pilik die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, in der 90. Minute gelang Wolfgang Mühlberger der Schlusspunkt gegen seinen Ex-Klub.

Highlights

Statistik:

SC Zwettl - SV Waidhofen / Thaya 0:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (11.) Pilik, 0:2 (48.) Bauer, 0:3 (89.) Mühlberger.

Gelbe Karten: ; Bauer (76. Unsportlichkeit), Spielhofer (85. Foul), Eichler (90+1. Unsportlichkeit), Newald (33. Foul), Pilik (30. Foul).

Rote Karten: Hahn (40. Foul); .

SC Zwettl: Rauch; Jeschko (HZ. Kruder), Penz (75. Vogl), Schaupp, Tscheppen, Hahn, Schmidt, Bayer, Größl, Budic, Herrsch.

SV Waidhofen / Thaya: Altschach; Newald, Ringswirth, Hassel, Scherzer (70. Teufel), Pilik, Mejta, Mühlberger, Bauer (77. Spielhofer), Plichta (41. Ruzicka), Votava.

965 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch.