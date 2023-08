Kilb - Retz Kilb schnappt nächstem Topteam zwei Punkte weg

Trainer Milan Vukovic und seine Kilber holen gegen Retz den zweiten Punkt. Foto: Michael Bouda

T itelaspirant Retz spielt vor allem in der ersten Hälfte groß auf und geht auch durch ein Traumtor in Führung. Wie schon in Korneuburg schlagen die „Küba Buam“ aber zurück.

Kilb - Retz 1:1. Beim starken Aufsteiger Korneuburg hatte sich Kilb schon einen Punkt erkämpft. Am Montagabend empfing der SCU nun im ersten Heimspiel der neuen Saison Retz - das nächste Topteam. „Retz war ein sehr, sehr starker Gegner, es war ähnlich wie gegen Korneuburg. Es war sehr anstrengend, wir mussten viel investieren“, blickt Kilbs Trainer Milan Vukovic zurück. Trotzdem ist Kilb die ersten fünf, zehn Minuten sehr gut im Spiel. Dann zeigt sich aber die Klasse von Retz' Stürmer Jan Schulmeister und Co. Retz hat deutliches Übergewicht, gewinnt die meisten Zweikämpfe und kommt auch zu etlichen Möglichkeiten, meist wird der Ball aber noch abgeblockt. Die größte Chance haben die Gäste nach einer Ecke, SCU-Keeper Simon Neudhart hält aber die Null. „Ab der zehnten Minute haben sie uns schon hergespielt. Wir hatten kaum Zugriff. Da hat sich ihre Riesenqualität gezeigt“, sagt Vukovic. Retz schlug aber kein Kapital daraus. Die beiden Tore im Video: Kilb kommt wieder auf Nach gut einer halben Stunde können sich die Kilber wieder etwas befreien - und kommen sogar zu zwei Topchancen, um gegen den Titelkandidaten in Führung zu gehen. Zuerst kommt Florian Binder nach Vorarbeit von Eron Terziu und Maximilian Kerschner aus kurzer Distanz zum Abschluss, der Ball wird aber noch auf der Linie geklärt. Dann wird ein weiterer Schuss von Binder noch knapp entschärft. Frischer Wind im Waldstadion Für die zweite Hälfte wollen die Kilber verhindern, dass Retz wieder so dominant wird wie in Durchgang eins. Dafür bringt Vukovic Patrick Springer und Marcel Schagerl. „Wir haben reagiert, frische Kräfte gebracht“, sagt Vukovic. Und die „Küba Buam“ präsentieren sich aggressiv, giftig, zeigen sich im letzten Drittel sehr kreativ. Jubeln können zunächst aber die Retzer - und das dank eines Traumtors. Freistoß von der Mittellinie, der wird weggeköpfelt und Justin Mwatero zieht aus über 20 Metern volley ab und knallt den Ball ins lange Eck. „Das war das Tor des Jahres“, legt sich Vukovic fest. „So ein Tor hab' ich in meinem Leben noch nicht gesehen.“ Kilb schlägt gleich zurück Weiter, weiter, weiter heißt's aber bei Kilb. „Wenn du in der eigenen Drangphase von einem Titelkandidaten das Tor bekommst, kann dich das brechen. Wir haben aber eine extreme Reaktion gezeigt“, blickt Vukovic zurück. Denn nur rund zwei Minunten nach dem 0:1 erobern die Kilber im Mittelfeld den Ball, Schagerl spielt auf Terziu, der den Ball auf den eingewechselten Felix Bass durchlässt und Bass ist im Eins-gegen-Eins mit dem Retzer Schlussmann Sebastian Bacher eiskalt - 1:1. Damit holen die „Küba Buam“ auch gegen das zweite Topteam einen Punkt, bevor am kommenden Freitag der nächste harte Brocken zu Gast ist: Gloggnitz. Stimmen zum Spiel: Milan Vukovic, Trainer, SCU Kilb: „Nach Korneuburg waren wir froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben - in der Lage war nicht mehr drinnen. Aber nach dem Spiel gegen Retz bleibt ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht dieses Eurogoal bekommen hätten, hätten wir gewonnen.“ Statistik: SCU Kilb - SC Mibag Retz 1:1 (0:0). Torfolge: 0:1 (67.) Mwatero, 1:1 (70.) Bass. Gelbe Karten: ; Strapajevic (90+2. Unsportlichkeit), Yendi (60. Foul), Murtinger (84. Unsportlichkeit). SCU Kilb: Neudhart; Ehribauer, Hackl, Falkensteiner, Hochauer (HZ. Schagerl); Skriwan (HZ. Springer), Staudinger (90+1. Zuser), Binder, Hoppi (88. Mayerhofer); Terziu, Kerschner (65. Bass). SC Mibag Retz: Bacher; Mwatero, Neziroski, Yendi (65. Strapajevic), Schulmeister (75. Krammer), Ledineg, Jashari, Maurer, Murtinger, Milic, Hacker. 320 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcus Pottendorfer.