Kilb verpasst Sieg gegen die Jungwölfe

Kilb - SKN St. Pölten Juniors 1:1. Gerade einmal 90 Sekunden ist die Partie alt, als die SKN St. Pölten Juniors in Führung gehen: Mario Schodl schickt auf der rechten Seite Rene Dürnitzhofer auf die Reise, Querpass in den Sechzehner und Benedict Scharner schließt ins lange Eck ab - 0:1.

Der frühe Gegentreffer ist sinnbildlich für die erste Phase des Kilber Spiels. „Die ersten 35 Minuten waren die schlechtesten 35 Minuten, seit ich Trainer bin. Es war katastrophal, nichts hat zusammengepasst“, kritisiert Kilbs Trainer Milan Vukovic. Die Kilber verlieren die Mehrzahl der Zweikämpfe, sind zu wenig aggressiv, oft zu weit weg - und lassen die Jungwölfe damit immer wieder gefährlich werden.

Kilb zeigt richtige Reaktion

Vukovic will noch in der ersten Hälfte dreifach wechseln, nach den besagten 35 Minuten fangen sich die Kilber aber. „Wir haben total die Kontrolle übernommen“, lobt Vukovic sein Team für die Reaktion. Die Kilber setzen wieder nach, zeigen eine „gesunde Aggressivität“ (Vukovic) und arbeiten sich mit immer mehr Nachdruck vor ins letzte Drittel.

Und Kilb schlägt gleich in dieser Phase zu: Angriff über die rechte Seite, Patrick Springer flankt hoch in die Mitte, Florian Binder legt noch einmal auf Eron Terziu ab und Terziu schließt mit einem Schuss aus der Drehung ins rechte Eck ab - 1:1.

Klare Verhältnisse in Hälfte zwei

Der Ausgleich ist ein Vorbote für die zweite Halbzeit: Denn da gibt eindeutig Kilb den Ton an und spielt sich - ähnlich wie eine Woche zuvor in Zwettl - eine Vielzahl an Chancen heraus. Binder, Terziu und Manuel Hoppi haben das 2:1 auf dem Fuß. Vor allem Terziu dann nach knapp einer Stunde Spielzeit: Terziu erkämpft sich auf der linken Seite den Ball und läuft alleine auf SKN-Keeper Pirmin Strasser zu, Strasser bringt Terziu zu Fall - Elfmeter! Terziu tritt gleich selbst an, sucht sich die linke untere Ecke aus, Strasser ist aber zur Stelle. Ärgerlich, aber nicht ganz überraschend für Vukovic: „Ich habe mit Pirmin gemeinsam beim ASKÖ Oedt gespielt. Ich weiß, dass Elfmeter eine große Spezialität von ihm sind - leider.“

Auch nach dem vergebenen Elfer haben die „Küba Buam“ noch Chancen: Der eingewechselte Maximilian Kerschner verfehlt das Tor zweimal knapp, Terziu kommt noch einmal zu einer guten Kopfballchance. Die Juniors probieren's meistens über die Seiten, werden aber kaum zwingend, einmal kommt Alvi Bazaliev nach einer Flanke in der Mitte fast zum Abschluss, wird aber noch entscheidend gestört. Damit bleibt's beim 1:1-Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Milan Vukovic, Trainer, SCU Kilb: „Respekt vor den SKN Juniors, aber wir haben sie in der zweiten Halbzeit richtig dominiert. Es bleibt ein richtig bitterer Nachgeschmack, dass wir die Partie nicht gewonnen haben.“

Philipp Steiner, Trainer, SKN Juniors: „Wir haben mit einer der ersten Aktionen das Tor gemacht und hatten dann gute 30 Minuten. Unser Plan ist aufgegangen. Wir hatten auch zwei Großchancen, zur Halbzeit muss es 2:0 oder 3:0 stehen. Aus der Halbzeit raus war Kilb 30 Minuten besser. Da haben wir Glück gehabt, Pirmin (Strasser, die Red) hat uns im Spiel gehalten und den Punkt gerettet. In den letzten 15 Minuten hatten wir das Spiel wieder besser im Griff.“

Statistik:

SCU KILB - SKN ST. PÖLTEN JUNIORS 1:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (2.) Scharner, 1:1 (40.) Terziu.

Gelbe Karten: Neudhart (45+1. Kritik), Ehribauer (75. Foul), Springer (44. Unsportlichkeit); Sturm (90+3. Unsportlichkeit), Schimany (53. Foul), Strasser (57. Unsportlichkeit).

SCU Kilb: Neudhart; Burger (66. Bass), Vorderbrunner, Falkensteiner, Ehribauer (85. Hackl); Skriwan (84. Zuser), Staudinger; Binder, Hoppi (66. Kerschner), Springer (84. Hochauer); Terziu.

SKN St. Pölten Juniors: Strasser; Schodl (66. Fahrnberger), Sturm, Lovrinovic, Schimany (78. Pekin), Sukiasyan; Scheidegger; Scharner (HZ. Mena), Wurzer; Dürnitzhofer (78. Dies), Bazaliev.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Jakob Hochgatterer.