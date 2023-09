Kilb bejubelt den ersten „Dreier“

Kilb - Scheiblingkirchen-Warth 3:1. Zu Beginn ist es noch ein bisschen ein Abtasten, die Kilber zeigen aber schnell, dass sie auf die guten Leistungen der vergangenen Wochen endlich den ersten „Dreier“ folgen lassen wollen. Trainer Milan Vukovic nutzt dabei die Breite des Kaders, nimmt im Vergleich zur Ortmann-Partie fünf Umstellungen vor.

Und das macht sich bezahlt. Kilb setzt Scheiblingkirchen-Warth oft unter Druck und hat auch die besseren Chancen in Hälfte eins: Eron Terziu klopft ebenso mit einem Schuss an wie Florian Binder. Die Gäste haben die beste Möglichkeit nach einem Standard, SCU-Keeper Simon Neudhart ist aber zur Stelle.

Wenige Minuten vor der Pause macht der SCU dann Nägel mit Köpfen: Angriff über die linke Seite, Binder spielt in den Lauf von Manuel Hoppi, Hoppi zieht nach innen und chippt den Ball in Richtung zweiter Stange, wo Patrick Springer komplett frei zum Kopfball kommt - 1:0.

Falkensteiner und Hoppi legen nach

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Kilb denkt nicht daran, sich mit der 1:0-Führung zu begnügen, spielt weiter aktiv nach vorn - und lässt gleichzeitig kaum etwas zu. Natürlich probiert's Scheibling' immer wieder, Kilb steht aber kompakt.

Und Kilb hat auch in Hälfte zwei die besseren Chancen - erneut durch Terziu und einmal durch Hoppi. Zuerst ist es dann gute zehn Minuten nach Wiederanpfiff Innenverteidiger Julian Falkensteiner, der Kilb ein zweites Mal jubeln lässt: Michael Ehribauer verlängert einen Eckball mit dem Kopf und Falkensteiner drückt im folgenden Gestocher den Ball über die Linie - 2:0. Und nur sieben Minuten später stößt Hoppi die Tür zum ersten Saisonsieg ganz weit auf: Perfekte Flanke von Terziu in Hoppis Lauf, Hoppi zieht von der linken Seite in den Sechzehner und schließt eiskalt ins lange Eck ab - 3:0.

Scheibling' versucht es danach weiter, Kilb lässt die Gäste oft aber gar nicht über die Mittellinie kommen. Hohe Flanken nach vorn verteidigen die Kilber ebenso. Der Ehrentreffer gelingt Scheiblingkirchen doch noch: Der eingewechselte Christian Ressler zieht von der rechten Seite aus ab und Kilbs Falkensteiner befördert den Ball unglücklich ins eigene Tor - 3:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Milan Vukovic, Trainer, SCU Kilb: „Ich will nicht arrogant klingen, aber es war fällig, dass wir siegen, und wir haben uns das heute hart erarbeitet. Wir haben absolut verdient gewonnen. (...) Scheiblingkirchen war nicht schlecht - wir haben sie schlecht ausschauen lassen.“

Statistik:

SCU Kilb - USV Scheiblingkirchen-Warth 3:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (38.) Springer, 2:0 (57.) Falkensteiner, 3:0 (64.) Hoppi, 3:1 (88.) Christian Ressler.

Gelbe Karten: Binder (62. Unsportlichkeit), Kerschner (90+3. Foul); Kuhan (48. Foul), Vukasinovic (56. Foul).

SCU Kilb: Neudhart; Burger, Falkensteiner, Vorderbrunner, Ehribauer; Binder (85. Hackl), Staudinger (85. Bass), Zuser (78. Hochauer), Springer (67. Kerschner); Hoppi (78. Skriwan), Terziu.

USV Scheiblingkirchen-Warth: Kaltenböck; Milovanovic, Ofenböck (82. Strobl), Kürner (72. Stangl), Steiner, Vukasinovic, Jatic, Eisinger (72. Atik), Kuhan (60. Altrichter), Daniel Ressler, Reichardt (60. Christian Ressler).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Sebastian Reiss.