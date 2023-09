Korneuburg erneut Schreckgespenst

SKN Juniors - Korneuburg 0:3. Was haben Ortmann, Haitzendorf, St. Peter und die SKN Juniors gemeinsam? Richtig. Alle vier Mannschaften hatten gegen Korneuburg in dieser Saison zuhause nichts zu bestellen. Hut ab vor dem auswärtsstarken Aufsteiger, der daheim aber noch auf den ersten Sieg wartet. Am Samstag war St. Pölten an der Reihe...

Die Gäste machten kurzen Prozess. Schon in Minute fünf sorgte Endlicher für die 1:0-Führung und leitete den Treffer selbst ein. Der Torschütze attackierte Wurzer vor dem Strafraum, diesem sprang der Ball weg, Endlicher spielte Keeper Prochaska aus und traf mit vollem Einsatz.

Apropos Abwehrschnitzer: Diesen lieferten die Juniors auch vor dem 0:2. Ein Eckball landete fast bei der anderer Eckfahne, die erneute Hereingabe erreichte Alexiev nicht ganz mit dem Kopf. Der Ball ging via Scharner unglücklich, aber direkt zum Torschützen Küssler, der sich gegen Alexiev durchsetzte und einnetzte (20.). Ein kurioser Treffer ...

Danach fingen sich die Gastgeber zwar, blieben aber nicht zwingend. Nach der Pause wurde höher attackiert, den Platz nützten die Korneuburger noch einmal. Einen stark gespielten Angriff schloss mit Grabovac ein ehemaliger St. Pöltner cool zum 3:0-Endstand ab (60.). Der SKN kam bei einem Sukiasyan-Schuss einmal gefährlich vor den gegnerischen Kasten, die Gäste hielten aber sicher die Null.

Philipp Steiner, Coach der SKN Juniors: „Korneuburg hat eine sehr gute Mannschaft. Wir waren in fast allen Belangen unterlagen. Mit so einer Performance ist nichts zu holen. Es war eine verdiente Niederlage.“

Statistik:

SKN St. Pölten Juniors - Korneuburg 0:3 (0:2).

Tore: 0:1 (5.) Endlicher, 0:2 (20.) Küssler, 0:3 (60.) Grabovac.

Gelbe Karten: Schodl (45+2. Unsportlichkeit); Kovacevic (51. Foul).

SKN St. Pölten Juniors: Prochaska; Alexiev (32. Schimany), Lengauer, Scheidegger, Fahrnberger (62. Dies), Mena; Schodl (71. Pekin), Wurzer, Scharner, Sukiasyan (71. Frech); Bazaliev (HZ. Dürnitzhofer).

Korneuburg: Stöckl; Kovacevic, Küssler (82. Abdulhanan), Erel, Balzer, Endlicher (82. Topal), Ortner, Hautzinger (77. Roschitz), Yavuz (72. Ifkovits), Grabovac, Thoma.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz.