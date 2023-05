Ligaverbleib für die Jungwölfe

SKN Juniors - Langenrohr 1:0. Innerhalb oder außerhalb des Strafraums? So lautete die Gretchenfrage am Samstagabend. Der Referee entschied nach zweifelsfreiem Foul an Pemmer auf innerhalb. „Das war glücklich. Ich bin mir nicht sicher, ob er drinnen war. Den gibt nicht jeder“, atmete St. Pöltens Trainer Philipp Steiner durch. Alexiev traf einmal mehr und sicherte seinem Team den Dreier (78.).

Ein verdienter Sieg der Landeshauptstädter, die die höheren Spielanteile hatten und im ersten Durchgang durch Kruder die dicke Führungschance vorfanden. Der Stürmer konnte aber einen Abpraller nach Pemmer-Schuss nicht im Gehäuse unterbringen. Bitter: Sowohl Dramac, als auch der Ex-St. Pöltner Steininger, mussten früh verletzt raus.

Steiner: „Langenrohr war gegen den Ball aggressiv. Wir waren ruhig am Ball, haben ihnen Aufgaben gegeben und auf unsere Möglichkeiten gewartet.“ Die hatte Kruder nach dem Seitenwechsel gleich in zweifacher Ausführung. Nach der Pause präsentierten sich auch die Gäste gefährlicher: Einmal musste Strasser in höchster Not eingreifen, bei einer Kopfballsituation behielt der SKN-Keeper seinen Kasten ebenfalls sauber.

„Ein verdienter Sieg“, resümierte Steiner. Der SKN bleibt nach sieben Punkten aus drei Spielen auch in der kommenden Saison in der 1. Landesliga.

Statistik:

SKN St. Pölten Juniors - SV Langenrohr 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (78., Elfmeter) Alexiev.

Karten: Scheidegger (74., Gelbe Karte Unsportl.), Marschall (90+2., Gelbe Karte Foul).

SKN St. Pölten Juniors: Strasser; Alexiev, Burgstaller, Lovrinovic; Wurzer, Scheidegger, Wisak, Dramac (21. Sturm), Pemmer (86. Schodl); Sukiasyan, Kruder (74. Gallei).

SV Langenrohr: Kleczkowski, Fila, Aue, Dauce, Geppl, Hayden, Marschall, Steininger (23. Kreitzer), Rumpler, Jovanovic, Zottl (84. Jung).

135 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger