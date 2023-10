Knapp, aber nicht unverdient - UFC besiegt Haitzendorf

St. Peter/Au – Haitzendorf 1:0. Endlich wieder einen Sieg peilte der UFC St. Peter/Au an. Zuhause gegen Haitzendorf wollte die Mannschaft von UFC-Coach Anton Saric nach der Pleite in Kilb (0:1) eine Reaktion zeigen und einen „Dreier“ einfahren. Nicht mithelfen konnte dabei Leo Nagelstrasser (5. Gelbe Karte). Die Gäste waren aber nicht zu unterschätzen, tankten Selbstvertrauen in der Vorwoche beim deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Wiener Neustadt. Die Partie begann dann mehr oder weniger perfekt für die Hausherren – Nach einem Corner trifft Tobias Eggenfellner unglücklich aus kurzer Distanz ins eigene Tor und bringt den UFC damit in Front. Spielerische Highlights bleiben in der Folge eher Mangelware, einmal hat aber Jan Gerg eine Top-Chance, scheitert aber am Keeper der Gäste.

Danach kontrolliert St. Peter die Partie, hat selbst eher weniger Chancen, lässt aber auf der Gegenseite eigentlich fast gar nichts zu. Paul Nagelstrasser hat nach einem langen Ball die große Chance auf das 2:0 und damit, den Sack zuzumachen, wird aber im letzten Moment noch gestört. So bleibt es eng mit dem 1:0 und spannend bis zum Schluss – da wird es dann auch noch richtig turbulent. Der eingewechselte Fabian Hirtenlehner trifft vor dem fast schon komplett leeren Tor nicht - dafür retter auf der Gegenseite St. Peters Keeper Bernhard Staudinger bei einem Abschluss der Gäste und lenkt die Kugel über die Latte. So feiert der UFC einen knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Heimsieg.

Andreas Döcker, Sektionsleiter, UFC St. Peter/Au: “Aus meiner Sicht geht der Sieg in Ordnung, obwohl es zum Schluss sogar noch knapp wurde. Für uns natürlich extrem wichtig.”

Highlights

St. Peter / Au - Haitzendorf 1:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (5., Eigentor) Eggenfellner.

Gelbe Karten: Nagelstrasser (59. Foul); Reiter (90+2. Kritik), Berisha (89. Foul), Eggenfellner (45+2. Kritik), Poliach (28. Unsportlichkeit).

St. Peter / Au: Staudinger; Kohl, Tanzer, Nagelstrasser, Gerg (90+2. Hirtenlehner), Zefi (54. Schattleitner), Martinovic, Schatz, Oberforster (90+2. Pummer), Hödl (90+2. Schwaiger), Weißinger (76. Aichberger).

Haitzendorf: Kerschbaumer; Pirkner (76. Bassiouny), Marchsteiner (HZ. Berisha), Grünberger (65. Bergmann), Poliach (83. Vittner), Eggenfellner, Kaciku, Reiter, Koppensteiner, Hofbauer, Wallner.

412 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner.