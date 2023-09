St. Peter muss sich im Aufsteiger-Duell geschlagen geben

St. Peter/Au - Korneuburg 2:3. Zuletzt bekam die weiße Weste des UFC St. Peter bei der 0:3-Niederlage in Retz den ersten Fleck. Im Aufsteigerduell gegen Korneuburg wollte man also wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Wie in Retz bereits mit Gesichtsmaske spielend, war auch dieses Mal Mario Saraf wieder mit von der Partie und brachte seine Farben in der Anfangsphase auch in Führung. Zuvor sorgte bereits Samuel Hödl aufseiten der Hausherren mit einem Schuss knapp neben das Tor für Gefahr, wenig später klopfte auch Korneuburg das erste Mal an. In der 12. Minute war es dann aber so weit mit besagtem Führungstreffer: Jan Gerg setzte sich auf der linken Seite durch, ließ den Verteidiger aussteigen, der sich nur noch mit einem Foul im Strafraum zu helfen wusste, den fälligen Elfmeter verwandelte Saraf souverän.

Korneuburg dreht auf

Im weiteren Spielverlauf kamen dann die Gäste mehr und mehr auf und setzten die Hausherren zunehmend unter Druck. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel dann eine folgenschwere Situation: Saraf bekam am Mittelkreis in einem Zweikampf einen Schlag ins Gesicht und zog sich dabei vermutlich erneut eine Verletzung der Nase zu, bis zum Seitenwechsel kämpfte er sich noch durch, in der Pause musste er jedoch in der Kabine bleiben. Noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie jedoch: Zunächst wird Lorenz Grabovac auf der rechten Seite zu viel Platz gelassen, sein strammer Schuss fand den Weg ins lange Eck zum 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sollte es dann erneut Grabovac sein, der nach einem Einwurf den Ball im Strafraum bekommt, sich mit einer geschickten Körpertäuschung den Raum schaffte und zum 1:2 einschoss.

Kurz nach dem Seitenwechsel schien Grabovac, bereits mit dem dritten Treffern, die Partie endgültig entschieden zu haben, doch im Anschluss rissen das Hausherren das Geschehen mehr und mehr an sich. Unter anderem ließ Hödl eine aussichtsreiche Chance auf den Anschlusstreffer liegen. Der fällt dann aber doch noch: Gerg kam über die rechte Seite durch und schloss sehenswert ins lange Kreuzeck zum 2:3 ab. Maximilian Oberforster und erneut Gerg verpassten in weiterer Folge knapp den Ausgleich. Letztendlich setzt es für St. Peter die zweite Niederlage in Serie.

Anton Saric (Trainer St. Peter/Au): „Wir haben richtig gut begonnen und unseren Matchplan umgesetzt. Dann haben wir leider ein bisschen den Faden verloren. Ab dem 1:3 haben wir das Spiel dann bestimmt und sind auch zu guten Chancen gekommen. Leider hat es für den Ausgleich nicht mehr gereicht.“

Highlights

02.09.2023 16:30

Statistik:

UFC ST. PETER/AU - SC KORNEUBURG 2:3 (1:2).

Torfolge: 1:0 (12., Elfmeter) Saraf, 1:1 (39.) Grabovac, 1:2 (45+1.) Grabovac, 1:3 (48.) Grabovac, 2:3 (74.) Gerg.

Gelbe Karten: Hödl (43. Foul); Erel (44. Unsportlichkeit), Grabovac (45+2. Unsportlichkeit), Schalkhammer (75. Kritik).

St. Peter / Au: Staudinger; Tanzer, Saraf (HZ. Weißinger), Kohl, Schatz, Hödl (70. Leutgeb), Schattleitner, Aichberger (56. Leo Nagelstrasser), Gerg, Paul Nagelstrasser, Oberforster.

Korneuburg: Stöckl; Ortner, Yavuz, Kovacevic, Balzer (72. Abdulhanan), Erel, Hautzinger, Grabovac, Ifkovits (61. Roschitz), Küssler (85. Simandl), Thoma.

St. Peter, 150 Zuschauer, SR Kaiblinger.

Reserven: 1:2 (1:1). Tore: Leutgeb; Mönün, Ashenafi.