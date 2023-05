Langenrohr ließ Zuseher lange zappeln

Schon nach zehn Minuten hätte es das erste Mal im Kasten der Schremser „klingeln“ können - ein guter Save des Gästekeepers nach einem Geppl-Kracher bewahrte sein Team vor einen frühem Rückstand. Gleich darauf ein Getümmel im Strafraum der Waldviertler, doch Langenrohr konnte kein Kapital daraus schlagen (11.). Die nächste Aktion war ein knapper Fehlschuss von Fabio Rumpler (15.). Die Heimischen beherrschten die ersten 15 Minuten, Zählbares schaute dabei aber nicht heraus. Danach plätscherte das Spiel dahin, erst der erste wirklich gefährliche Angriff der Gäste riss die Heimischen aus der Lethargie: Ein Pass in die Tiefe, die Rohrer Verteidigung stand schlecht, doch der Schremser Stürmer hatte sein Visier noch schlechter eingestellt (32.) - eine Topchance. Das schien die Hausherren kurzfristig zu schocken. David Sulzer, Youngster im Heimtor, konnte sich kurz später auszeichnen (35.)

Jetzt schüttelten sich die Rohrer und ergriffen wieder die Initiative - mit Erfolg. Markus Geppl zog am Sechzehner per Flachschuss ab, das Spielgerät zappelte in den Maschen (41.) - 1:0. In Summe auch eine verdiente Führung zu diesem Zeitpunkt, Käpt'n Luki Marschall ließ 100 Sekunden danach noch einen Hammer folgen - knapp vorbei (43.). So wurden die Seiten gewechselt.

In Hälfte zwei verschärfte sich der Druck - zunächst ohne Tore.

Nach dem Wechsel hätte Langenrohr sofort den Sack zumachen können, wenn nicht müssen. Zuerst eine gute Möglichkeit für Kevin Aue (47.), danach Adrien Dauce mit einer fetten Gelegenheit (50.) und auch ein Kopfball der Heimischen fand nicht den Weg ins Glück (60.). Als der eingewechselte Andi Zottl die nächste „Hunderter“ versemmelte, war die Frage nur mehr: wird sich das rächen? Die Antwort: Schrems vernebelte in der 73. eine Riesenchance, damit war es um die Gäste geschehen. Ein traumhafter Pass per Freistoß von Marschall sandte Dauce auf die Reise, der trocken zum 2:0 einschoss (83.). Damit war der „Käse gegessen“. Langenrohr hatte die drei Körner im Sack.

Gustl Baumühlner, Trainer SV Langenrohr: „Wir haben schon vor der Pause verabsäumt für klare Verhältnisse zu sorgen. Dann bekommst du noch so einen Konter, der fast das 0:1 gebracht hätte. Nach der Pause müssen wir aber alles früher klar machen. Wir haben Schrems im Spiel gelassen. In Summe war aber der Sieg auch in dieser Höhe verdient.“

Statistik:

SV Langenrohr - ASV Schrems 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41.) Geppl, 2:0 (83.) Dauce

Karten: Hayden (84., Gelbe Karte Foul)

SV Langenrohr: Sulzer; Kreitzer, Marschall, Hayden, Lamprecht; Geppl, Jovanovic (88. Pajkanovic), Dauce, Rumpler (62. Zottl); Aue (88. Jung), Kleczkowski (75. Weyermayr)

ASV Schrems: Weixelbraun, Fritz (62. Strohmayer), Steindl, Müller, Ognyanov, Zeiler, Lembachner (74. Fietz), Gruber, Traschl, Seidl, Saritas (88. Dangl)

146 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcus Pottendorfer