Langenrohr gewinnt das Keller-Duell

Waidhofen/Thaya - Langenrohr 0:2. Die Partie begann denkbar schlecht für die Waldviertler. Schon in Minute zehn gerieten sie in Rückstand, als Fabian Teufel den Ball unglücklich ins eigene Tor bugsierte und so den Gästen zur Führung verhalf. Im weiteren Spielverlauf hatte Langenrohr mehr Spielanteile, während Waidhofen vor allem durch Kampfgeist und Einsatzfreude vorerst die Partie offen hielt.

In Minute 34 kam es dann bereits zu einer Vorentscheidung zugunsten von Langenrohr. Alexander Kieczkowski ließ mit einem satten Schuss Keeper Marco Altschach keine Abwehrmöglichkeit und stellte damit den 0:2-Pausenstand her.

Elfmeter-Alarm fand kein Gehör

Die zweite Halbzeit verlief dann ausgeglichener. Während Langenrohr nun auf Konter spielte, hatte Waidhofen zwar mehr Ballbesitz, konnte aber kaum gefährlich werden. Zudem wurde den Thayastädtern in Minute 64 ein Strafstoß vorenthalten, als Lukas Marschall ein Handspiel im Strafraum beging, das aber vom sonst souverän agierenden Schiedsrichter Daniel Holzinger nicht geahndet wurde. So spielte Langenrohr den Sieg sicher nach Hause und freute sich über die drei Punkte, während die ersatzgeschwächten Waidhofner weiter auf den ersten Heim-Punkt in dieser Saison warten müssen.

Stimmen der Trainer:

Edgar Eichler (Waidhofen): „Wir können leider die zahlreichen Ausfälle am Spielersektor nicht verkraften. Die Burschen haben brav gekämpft, aber leider fehlt ihnen halt doch in entscheidenden Situationen noch die Routine."

August Baumühlner (Langenrohr): „Endlich konnten wir unsere Negativserie beenden. Wir fanden über unseren Kampfgeist ins Spiel und haben dieses auch verdient gewonnen."

Highlights

Statistik:

SV Waidhofen / Thaya - SV Langenrohr 0:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (10., Eigentor) Teufel, 0:2 (34.) Kleczkowski.

Gelbe Karten: Mühlberger (38. Foul), Strohmer (44. Unsportlichkeit); Geppl (42. Foul), Eichinger (85. Foul), Lamprecht (46. Foul).

SV Waidhofen / Thaya: Altschach; Scherzer, Mühlberger, Ringswirth, Votava (62. Hölzl), Teufel, Bogg (62. Ruzicka), Mejta, Pascher (83. Spielhofer), Pöhn (HZ. Newald), Hassel.

SV Langenrohr: Fila; Nestler, Eichinger, Steininger, Hayden, Kleczkowski (70. Noss), Aue, Jung (54. Rumpler), Lamprecht, Geppl, Marschall.

245 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger.