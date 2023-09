Benjamin Landl alias Ben Berry malte schon Alaba und Schwarzenegger

Der geneigte NÖN-Leser kennt Benjamin Landl von der Fußball-Berichterstattung – im Kicker-Unterhaus feierte er mit Piesting, Eggendorf und Bad Fischau Meistertitel. Seit knapp zwei Jahren hängen die Fußballschuhen an der Wand, bis zum Sommer war er noch als Co-Trainer beim ASK Bad Fischau-Brunn aktiv. Dass ihm aber auch in der Fußball-„Pension“ nicht langweilig wird, war klar: Landl entdeckte nämlich seine künstlerische Seite. „Angefangen hat es damit, dass ich am Tag vor dem ersten Lockdown auf der Suche nach einem Hobby für die bevorstehenden Wochen war“, erinnert sich Landl. Geworden sind es dann etwas Farbe und Lockdown. Aus der Ablenkung von der Pandemie wurde schnell mehr. „Ich habe gemerkt, dass ich eine Hand dafür habe und es mir riesigen Spaß macht.“ In seinem Atelier in Saubersdorf enstehen die Werke, die Landl mit „Ben Berry“ signiert – seinem Künstlernamen, den er aus unterschiedlichen Inspirationen zusammensetzt. „Und vielleicht schaffe ich ja auch etwas internationaler bekannt zu werden, da ist 'Ben Berry' etwas markanter als Benjamin Landl“, so der 30-Jährige.

Arnold Schwarzenegger auf „Ben Berry“-Art. Foto: Ben Berry

Seine Kunst würde Landl als „schrill und laut“ bezeichnen und in Richtung „Popart“ und „Abstrakt“ orten. Zu sehen sind die Schöpfungen naheliegenderweise auf seinen Social Media-Kanälen – und von 18. September bis 14. Oktober in der Galerie Steiner im ersten Bezirk in Wien.

Dass es für Landl aber nicht „nur" ein Hobby ist, zeigt sein Mut zum Unternehmertum: Seit der Vorwoche ist er als freischaffender Künstler offiziell selbstständig.