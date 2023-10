Daniel Sikorski: „Im Fußball kann man nie genug wissen“

NÖN: Nach dem Meistertitel mit Aris Limassol haben Sie Ihre Karriere beendet und sind Sportdirektor geworden. Kam das auch für Sie überraschend?

Daniel Sikorski: Unser Besitzer hat immer wieder erwähnt, dass er mich nach meiner Karriere im Klub haben möchte. Das schätze ich sehr und bin dafür bin ich ihm auch sehr dankbar.

Warum kam gerade jetzt der Entschluss, die aktive Karriere als Spieler zu beenden?

Sikorski: Es gibt dieses Sprichwort, dass man aufhören sollte, wenn es am Schönsten ist. Nach dem Meistertitel mit dem Verein, bei dem ich die Möglichkeit hatte, Geschichte zu schreiben, habe ich für mich persönlich beschlossen, dass es jetzt der richtige Moment ist.

Haben Sie sich bereits an Ihren neuen Arbeitsalltag gewöhnt?

Sikorski: In den ersten zwei Monaten war ich in sieben verschiedenen Ländern. Im Fußball kann man nie genug wissen und erlernen – er entwickelt sich ständig weiter. Mein Ziel ist es, aus jedem Fach ein bisschen mit zu nehmen. Aber diese Rolle als Sportdirektor passt schon sehr zu meinem Geschmack. Das war auch genau das, was ich mir noch als aktiver Fußballer vorgestellt habe.

Aris Limassol verpasste die Champions League, spielt nun aber Europa League. Welche Erfahrung ist das für Sie?

Sikorski: Im Allgemeinen ist die Gruppenphase ein super Erfolg. Damit schreiben wir erneut Geschichte für den Verein. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, einige interessante Menschen, die für großartige Klubs arbeiten, näher kennen zu lernen. Sportlich gesehen ist alles möglich. Zuletzt haben wir die Glasgow Rangers geschlagen. Das ist super – aber wir sind demütig, denn auf uns warten viele Herausforderungen in der Meisterschaft, in unserem täglichen Brot.

Wie sehr fehlt Ihnen bereits der aktive Fußball?

Sikorski: Bei den ersten zwei, drei Spielen war ein leichtes Kribbeln vorhanden – auch in der Europa League bei Sparta Prag vor ausverkauftem Haus. Mittlerweile habe ich mich an meine neue Funktion gewöhnt.

War es ein Thema, dass Sie hobbymäßig im Amateurbereich weiterspielen?

Sikorski: Nein, das war kein Thema. Ich wollte immer auf einem gewissen Niveau meine Karriere beenden. Ein- bis zweimal die Woche kicke ich mit Ex- Fußballern und anderen Bekannten aus der Branche und das erfüllt die Sache auch.

Können Sie sich irgendwann auch eine Rückkehr nach Fußball-Österreich vorstellen?

Sikorski: Natürlich. Ich bin in Österreich aufgewachsen, habe meine Familie und viele Freunde dort.

Zur Person: Daniel Sikorski wurde am 2. November 1987 in Warschau geboren. Nachdem sein Vater Witold (zweifacher polnischer Teamspieler) 1992 zum SV Waidhofen wechselte, wuchs Daniel Sikorski in Waidhofen auf, begann dort auch seine Fußball-Karriere. 2002 wechselte er in die AKA St. Pölten, von dort zu Bayern München. Von 2005 bis 2010 absolvierte er 135 Spiele für Bayern II, erzielte 33 Tore. Weitere Stationen waren: Gornik Zabrze, Polonia Warschau, Wisla Krakau (alle Polen), St. Gallen (Schweiz), Ried (Ö), Chimki (Russland), Gaz Metan (Rumänien), Paphos, Famagusta (beide Zypern), Guijuelo (Spanien), Aris Limassol (Zypern). Sikorski ist mehefacher österreichischer Nachwuchsnationalteamspieler.