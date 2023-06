Daniel Sikorski: Meister auf Zypern

Daniel Sikorski ist in seiner Fußballer-Laufbahn schon viel herumgekommen. Aus dem beschaulichen Waidhofen/Thaya ging's einst über die St. Pölten Akademie zum großen FC Bayern München, wo er für die Zweiermannschaft spielte und bei den Profis und Stars schnupperte. Viele weitere Stationen auf größerer und kleinerer Bühne folgten. Im Herbst seiner Karriere feierte der mittlerweile 35-Jährige nun seinen sportlich größten Erfolg: Mit dem zyprischen Klub Aris FC Limassol holte er seinen ersten nationalen Meistertitel. „Das ist etwas Besonderes für mich“, freut sich der Waldviertler. „Als ich vor drei Jahren hierher gekommen bin, war der Verein noch in der Zweiten Liga.“

Schon im Vorjahr mischte der Aufsteiger vorne mit, schaffte als Vierter schlussendlich die Qualifiaktion für den Europacup. Diese Saison ging's nochmals weiter hinauf. Zum ersten Mal in der 93-jährigen Vereinsgeschichte sicherte sich Aris den Meistertitel.

Seit Anfang des Jahres hätten die Spieler realisiert, dass es diesmal mit dem Titel klappen könnte, sagt Sikorski: „Aber so wirklich haben wir es erst fünf Spieltage vor Schluss realisiert, dass es möglich ist.“

Noch offen, wo es weitergeht

Am vorletzten Spieltag wurde der Sack zugemacht, die 3:4-Niederlage in der letzten Runde bei Vizemeister APOEL Nikosia störte da nicht mehr. Hier absolvierte Sikorski auch sein einziges Spiel im Meister Play-off, erzielte dabei auch seinen einzigen Saisontreffer. Zuvor spulte er acht Einsätze ab, einen davon beim 2:0-Sieg in der Europa Conference League-Qualifikation gegen Neftchi Baku.

Dass es mit Aris Limassaol nun in der Qualifikation zur Champions League weitergeht, ist für Sikorski ein großer Anreiz. Auch, wenn er in der laufenden Saison nicht so viele Einsätze hatte, fühlt er sich bereit: „Ich bin zwar mittlerweile 35 Jahre, fühle mich aber wie 25. Ich denke, dass es sich in den nächsten Wochen zeigen wird, wie und wo es weitergeht.“

Zuvor wurde der Meistertitel natürlich ausgiebig gefeiert: „Unser Besitzer hat mit den Verantwortlichen wirklich eine großartige und extravagante Party geschmissen – ich muss demnächst Bilder auf mein Instagram-Konto hochladen“, lacht Sikorski, für den jetzt erstmal auf Urlaub ging.