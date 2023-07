Dennis Schmutz in Bayern: „Ich fühle mich wohl hier“

Es scheint so, als wäre Dennis Schmutz endlich angekommen. Nach seiner Ausbildung in der Red-Bull-Akademie wechselte der St. Martiner im Saisontakt die Vereine. Bei Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern spielt der 22-Jährige zwar auch erst seit Jänner - man bekommt aber das Gefühl, als könnte es diesmal länger dauern. Beim Saisonauftakt gegen die zweite Mannschaft von Bayern München II am Samstag stand Schmutz die vollen 90 Minuten auf dem Spielfeld.

„Leider sind wir früh einem Rückstand hinterher gelaufen“, sagt er nach dem 3:3 gegen einen der Titelfavoriten. Zur Pause verkürzte Burghausen auf 1:2, drehte nach Wiederbeginn die Partie sogar, um sich letztlich doch noch den Ausgleich einzufangen. Der Auftakt sei dennoch okay gewesen, meint Schmutz: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Dass wir gegen Bayern ein 0:2 in ein 3:2 drehen, war toll. Aber wir müssen die individuellen Fehler abstellen.“

Nach Adduktorenproblemen wieder voll angreifen

Im Frühjahr brachte es der Waldviertler Mittelfeldspieler in der in Deutschland viertklassigen Regionalliga auf neun Einsätze für Wacker Burghausen. Dem eindrucksvollen Einstandstor via Freistoß aus 35 Metern gegen den TSV Buchbach ließ Schmutz keinen weiteren Treffer folgen, aber eine Vorlage gelang ihm noch. Daran war auch schuld, dass er sich lange mit Verletzungsproblemen herumschlagen musste. „Ich habe sehr lange an einer Adduktorenverletzung herumgedoktert, konnte ein bis zwei Spiele spielen, dann wieder nicht. Das war hart“, schildert er. „Aber zum Glück ist alles verheilt und ich habe keine Schmerzen mehr.“

Seinem Team konnte er im Frühjahr aber letztlich zu selten helfen. Den angepeilten Top-5-Rang verpasste Burghausen, angesichts der engen Tabellensituation sei Rang sieben aber verschmerzbar gewesen. „In dieser Saison wollen wir aber wieder weiter oben mitspielen“, betont Schmutz. Die Vorbereitung sei gut gelaufen, besonders zum Ende hin seien richtig gute Spiele dabei gewesen. Das setzte sich in Teilen auch beim Auftakt gegen das Farmteam der Bayern fort.

In Burghausen eingelebt

Die Rolle, die Dennis Schmutz selbst beim Auftakt gespielt hat, würde er in dieser Saison auch gerne möglichst häufig spielen. „Mein Ziel ist es, verletzungsfrei zu bleiben, immer zu spielen und eine wichtige Rolle für die Mannschaft zu spielen“, erklärt er. „Der Rest ergibt sich von alleine. Ich bin für alles offen.“

So taugt's ihm auch in Burghausen sehr gut. Die 18.000-Einwohner-Stadt liegt direkt an der Grenze zu Oberösterreich - die Grenze bildet die Salzach. „Es ist sehr schön. Man kann hier alles machen“, erzählt er. „Hier kann ich genauso sprechen wie zuhause, die Kultur ist ziemlich gleich und man braucht nicht lange in die Heimat. Mit gefällt's sehr sehr gut hier.“