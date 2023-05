Gloggnitz schnuppert Höhenluft

Gloggnitz - Kilb 5:2. Das Team der Stunde heißt Gloggnitz - auch gegen Kilb ließ der Titelanwärter nichts anbrennen, erwischt einen Top-Start. Und zwar dank zweier Verteidiger, die unter die Torjäger gingen: Zunächst war Viktor Okolo nach einem Eckball zur Stelle, kurz darauf erhöhte Gerald Peinsipp - sein Distanzschuss wohl auch ein Kandidat für das „Tor des Monats“. Gloggnitz ließ Ball und Gegner laufen, hatte mehr Spielanteile. Doch die Kilber gaben sich auch mit einem 0:2 vor der Brust nicht geschlagen, sollten sich nach Kräften gegen die Gäste stemmen - und sich nach dem Seitenwechsel belohnen.

Zu Beginn von Durchgang zwei sollte kurz die Überraschung in der Luft liegen - denn Jan-Sebastian Koppensteiner sorgte mit dem Anschlusstreffer für Spannung. Was folgte war eine völlig Öffnung des Kilber Visier - und die Gloggnitzer Antwort darauf: Zunächst erhöhte Robin Maydl auf 3:1, Emre Can Yesilöz mit der endültigen Entscheidung zum 4:1. Damit aber nicht genug der Treffer: Kilbs Mayerhofer verkürzte auf 2:4, ehe Patrick Handler das letzte Wort hatte - 5:2.

„Kilb hat uns das Leben sehr schwer gemacht, bei ihnen hat man gemerkt, dass es um viel geht. Wir waren aber vor allem im Konter sehr effizient, haben das Risiko, das sie genommen haben, bestraft“, so Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger, der einen verdienten Sieg seiner Mannen sah.

Highlights

06.05.2023 16:30

Statistik:

Gloggnitz - SCU Kilb 5:2 (2:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Okolo, 2:0 (11.) Peinsipp, 2:1 (49.) Koppensteiner, 3:1 (60.) Maydl, 4:1 (67.) Yesilöz, 4:2 (70.) Mayerhofer, 5:2 (77.) Handler

Karten: Yesilöz (88., Gelbe Karte Kritik)Neudhart (33., Gelbe Karte Kritik), Fahrnberger (63., Gelbe Karte Unsportl.)

Gloggnitz: Bliem; Höller (59., Kneißl), Okolo, Szar, Peinsipp (83., Lukas Gruber); Ofner (67., Matschinger), Raphael Pirollo (83., Laiq); Yesilöz, Grill, Maydl; Handler.

SCU Kilb: Falkensteiner, Ehribauer, Plank (64. Mayerhofer), Hochauer (64. Springer), Koppensteiner (79. Schiller), Binder, Fahrnberger (79. Stuphan), Kerschner, Skriwan, Neudhart, Hackl Pascal

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner