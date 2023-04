Gloggnitzer Geduldprobe

Werbung

Gloggnitz - Waidhofen/Thaya 2:0. „Die Null muss stehen“ - das war der Plan der Gäste am Samstagnachmittag in der Krammer Arena zu Gloggnitz. Waidhofen verlagerte sich gegen das spielstarke Spitzenteam auf eine kompakte Defensive, wollte nichts anbrennen lassen. „Wir haben über weite Strecken gegen zehn Verteidiger gespielt, Waidhofen hat uns das Leben sehr schwer gemacht“, sah Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger seine Truppe in einer der „schwierigsten Partien des ganzen Frühjahrs“. Gloggnitz ließ zwar Ball und Gegner laufen, im letzten Drittel fehlte aber die Durchschlagskraft.

Tor des Monats „wie in der Stadthalle“

Mit Fortdauer der Partie wirkte es so, als würde der Waidhofner Abwehrbeton an diesem Tag nicht zu brechen sein - ehe Raphael Pirollo per Kopf eine Lukas Grill-Flanke zum 1:0 verwertete. „Damit war schon eine Vorentscheidung gefallen“, so Leonhardsberger. Denn die Gäste aus Waidhofen blieben eine Antwort schuldig, Gloggnitz dann auch noch mit dem verdienten 2:0-Endstand. Dabei vollendete Patrick Handler eine sehenswerte Pass-Kombination. „Für mich ein Tor des Monats, so wie man sie früher in der Stadthalle gesehen hat“, schwärmte Leonhardsberger.

Highlights

22.04.2023 16:30

Statistik:

Gloggnitz - SV Waidhofen / Thaya 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (74.) Pirollo, 2:0 (83.) Handler

Karten: Grill (11., Gelbe Karte Unsportl.)Votava (66., Gelbe Karte Foul), Pilik (33., Gelbe Karte Foul)

Gloggnitz: Bliem; Höller (66., Kneißl), Okolo, Lukas Gruber, Peinsipp; Raphael Pirollo, Ofner (86., Güzel); Mathias Gruber (86., Yesilöz), Grill (86., Matschinger), Maydl; Handler (90., Wellisch).

SV Waidhofen / Thaya: Pastucha, Pilik Pavel, Votava, Mühlberger (53. Pöhn), Polt, Scherzer, Ruzicka, Ringswirth (88. Pany), Eidher (76. Bogg), Mejta, Pilik Tomas

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi