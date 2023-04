Bittere Pleite gegen direkten Konkurrenten

Werbung

Haitzendorf - ASV Spratzern 1:2. Die Heimelf erwischte keinen guten Start ins Spiel, die Gäste aus Spratzern machten einen aktiveren Eindruck und könnten diesen auch in den Zweikämpfen für sich nutzen. Die Mannschaft von Trainer Martin Parb wirkte nervös, machte viele Abspielfehler im eigenen Aufbauspiel. Die Gäste konnten ihre gute Phase zu Beginn des Spiels nutzen, Milos Jankovic sorgte in der 15. Minute für die frühe Spratzerner-Führung. Nach dem Gegentreffer hatte der HSV Glück, nicht noch einen weiteren Treffer zu kassieren. Offensivaktionen der Heimelf waren im ersten Durchgang noch Mangelware, Stefan Nestler fand die einzige HSV-Chance vor.

Druckvolle Phase wurde nicht belohnt

Die Heimischen nahmen nach einer absolut nocht zufriedenstellenden ersten Halbzeit einige Anpassungen vor und zeigten im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht. Der HSV wurde immer überlegener und drückte die Spratzerner in deren eigenen Hälfte. Der verdiente Ausgleichstreffer gelang in der 75. Minute durch Florian Schuh - nach einer Einzelaktion auf der rechten Seite schloss er mustergültig zum 1:1 ab. Auch nach dem Ausgleich war der HSV die spielbestimmende Mannschaft, hochkarätige Chancen der Haitzendorfer Offensivreihe blieben jedoch ohne Torerfolg. So kam es wie es kommen musste. Spratzern, die im zweiten Durchgang bis zur Schlussminute keinen einzigen Torschuss verzeichnen konnte, gelang der „Lucky Punch „ durch Jankovic in der 89. Minute zum 2:1. Der HSV verliert somit wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg.

Stimmen:

„Eine sehr, sehr bittere Pleite. Wir waren in der ersten Hälfte nicht gut, aber nach der Halbzeit haben wir das Spiel im Griff gehabt. Ein so später Treffer tut weh, wir konnten danach nicht mehr reagieren.“ Alfred Traht, Spotlicher Leiter, Haitzendorf

„Man hat gesehen, dass es um viel geht. In den ersten 35 Minuten waren wir sensationell, da muss es 2:0 oder 3:0 stehen. Wir haben Haitzendorf nach der Halbzeit aufgeweckt. Summa summarum hätte sich Haitzendorf aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt verdient, wir haben es uns aber auch verdient.“

Goran Zvijerac, Trainer, ASV Spratzern

Statistik:

Haitzendorf - ASV Spratzern 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (16.) Jankovic, 1:1 (75.) Schuh, 1:2 (89.) Jankovic

Karten: Schuh (55., Gelbe Karte Foul), Nestler (25., Gelbe Karte Kritik), Nachförg (58., Gelbe Karte Foul), Wallner (65., Gelbe Karte Unsportl.), Bassiouny (21., Gelbe Karte Unsportl.), Seletkovic (60., Gelbe Karte Unsportl.)Assim (35., Gelbe Karte Foul), Terziu (65., Gelbe Karte Unsportl.), Budimir (70., Gelbe Karte Foul), Speiser (69., Gelbe Karte Foul)

Haitzendorf: Wallner, Kerschbaumer, Hausmann, Hofbauer (HZ. Pirkner), Schuh, Poliach, Schaller, Bassiouny (81. Böhm), Nestler, Nachförg, Seletkovic (66. Leite Teles)

ASV Spratzern: Reichmann, Olgun, Markovic, Terziu (66. Kanteh), Budimir (84. Gronister), Heinzl, Assim, Speiser (71. Mitterwachauer), Temper (66. Fuchssteiner), Reickersdorfer, Jankovic

170 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi