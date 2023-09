Vier Spiele ein Punkt - so hat sich in Langenrohr wohl niemand den Saisonstart vorgestellt. Jetzt geht's gegen Haitzendorf um den ersten Sieg in dieser Saison. Dass die Formkurve aber stimmt, war in der letzten Woche zu sehen - da sah es lang nach dem ersten Dreier aus, erst in der letzten Minute verschenkten die Langenrohrer den Sieg.

Hier geht's zum Livestream!