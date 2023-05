Livespiel 1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf - Retz

Der Titel-Countdown läuft. Und mit der SG Ardagger/Viehdorf, Kottingbrunn, Zwettl und – als Außenseiter – Aufsteiger Gloggnitz mischen noch vier Teams ums Regionalliga-Ticket mit. Den Heimauftritt der Mostviertler am Samstag (17 Uhr) gegen Retz zeigen wir im Livestream auf meinfussball. Pro Runde können die User eine Partie in voller Länge verfolgen, von den übrigen Matches gibt’s die wichtigsten Szenen in unseren Highlightvideos.

Saisonfinale als Knochenmühle für Ardagger & Co

Ardagger ist gegen die Retzer quasi zum Siegen verdammt. Doch das Saisonfinish gepaart mit der Englischen Woche zieht nicht spurlos vorüber am Titelkandidaten. „Alles schon ein bisschen am Limit. Es geht schön langsam an die Substanz“, sagt Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. „Drei Runden sind noch ausständig. Ardagger hat nun ebenso wie Tabellenführer Kottingbrunn 51 Punkte am Konto, wird aufgrund der Bilanz im direkten Duell (2:1-Sieg im Herbst, nun aber die 0:3-Niederlage) hinter Kottingbrunn gereiht. „

Natürlich müssen wir immer noch am Ball bleiben“, fordert Riesenhuber. Auf das Retz-Duell folgt das nächste Topspiel in Zwettl, ehe noch Rohrbach/St. Veit zu Gast ist. Der Sektionsleiter weiß: „Es steht alles spitz auf Knopf. Man kann keinen Zentimeter nachgeben, sonst ist man aus dem Rennen!“ Fraglich für Samstag sind Franz Kaltenbrunner (muskuläre Probleme) und Lukas Kiehberger (Knöchelverletzung). Im Herbst gab's einen 1:0-Erfolg für den SCU.

Für den Retzer Rapp ist die Saison schon vorbei

Für die Retzer stellt sich in den letzten Runden nur mehr die „Frage der Ehre“. Mehr als Platz sechs ist nicht mehr machbar. Tormann Timo Bergmann, der sich beim Abschlusstraining den Finger brach und ungefähr sechs Wochen ausfallen wird, muss passen. Damit ist Maximilian Stern bis zum Saisonende einmal fix die Nummer zwei hinter Bacher. Und zum anderen wird auch „Urgestein“ Christoph Rapp, seit 2014 im Verein, vor seinem Wechsel nach Stockerau nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen. Er hat jetzt seine Diagnose in Sachen Knöchel erhalten: Riss des Delta- und Syndemosebandes bedeutet auch für den Außenverteidiger das vorzeitige Saisonende.

Hier geht's zum Livestream!

Das Youtube-Video wird nicht angezeigt, möglicherweise liegt keine Zustimmung zum Setzen von Marketing-Cookies vor. Sie können Ihre Einstellungen hier ändern