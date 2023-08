Livespiel 1. Landesliga: Retz - St. Peter/Au

Niederösterreichs Liga mausert sich zur Liga der Überraschungen. Vermeintliche Underdogs mischen vorne mit, vermeintliche Favoriten lassen die Köpfe hängen. Unter diesen Vorzeichen ist auch Livespiel der Runde zu sehen. Wie schlägt sich der bärenstarke Aufsteiger St. Peter am Samstag (17 Uhr) beim SC Retz? Das ist in voller Länge zu sehen auf meinfussball!

Schlagerspiel im Weinviertel

Gastgeber Retz ist noch sieglos, kassierte zuletzte eine 0:4-Abfuhr in Wr. Neustadt. „So gewinnst du in dieser Liga kein Spiel“, ärgert sich Coach Andreas Haller über die Fehler bei den Gegentoren. Damit steigt der Druck in der Weinstadt und ausgerechnet jetzt kommt der formstarke Aufsteiger St. Peter/Au, der bisher alle seine drei Spiele gewinnen konnte. „Wir sind nun gefordert und müssen zu Hause unbedingt punkten“, stellt Sektionsleiter Werner Mischling klar.

Rundum happy ist man beim UFC St. Peter, der Heimerfolg gegen Favorit Kottingbrunn schmeckt dem Aufsteiger natürlich besonders gut. „Ein unglaublich toller Start für uns. Jetzt können wir gelassen nach Retz fahren“, sagt Sektionsleiter Andreas Döcker. Der Wermutstropfen: Elias Kaufmann musste aufgrund einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs liegt schon mehr als vier Jahren zurück. Im Frühjahr 2019 trennte man sich mit einem Remis (1:1).

Hier geht's zum Livestream!